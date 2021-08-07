Певицу МакSим на следующей неделе переведут из реанимации

Отмечается, что врачи оценивают состояние артистки как средней степени тяжести. Несмотря на то что до полного восстановления ещё далеко, певица уже ходит по коридору больницы сама, без помощи персонала. В ближайшее время врачи планируют перевести её из реанимации в обычное отделение медучреждения.

Ранее Лайф рассказывал, что МакSим полностью пришла в себя спустя полтора месяца комы. Как сообщается в фан-группе артистки, сейчас исполнительница активно общается с медицинским персоналом. Кроме того, у неё нет никаких пробелов в памяти, а все функции организма восстановлены. А ранее директор МакSим рассказала о первом разговоре по видеосвязи с исполнительницей. Представитель артистки передала Марине приветы и пожелания от её поклонников, а певица в ответ попросила её передать благодарность. Общение с певицей происходило с помощью врачей.