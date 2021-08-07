Певицу МакSим на следующей неделе переведут из реанимации
Сейчас артистка уже ходит по коридору больницы сама, без помощи персонала. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.
МакSим. Фото © Instagram / maksimartist
Певицу Марину Максимову, известную как МакSим, планируют перевести из реанимации в другое отделение уже в понедельник, 9 августа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что врачи оценивают состояние артистки как средней степени тяжести. Несмотря на то что до полного восстановления ещё далеко, певица уже ходит по коридору больницы сама, без помощи персонала. В ближайшее время врачи планируют перевести её из реанимации в обычное отделение медучреждения.
Ранее Лайф рассказывал, что МакSим полностью пришла в себя спустя полтора месяца комы. Как сообщается в фан-группе артистки, сейчас исполнительница активно общается с медицинским персоналом. Кроме того, у неё нет никаких пробелов в памяти, а все функции организма восстановлены. А ранее директор МакSим рассказала о первом разговоре по видеосвязи с исполнительницей. Представитель артистки передала Марине приветы и пожелания от её поклонников, а певица в ответ попросила её передать благодарность. Общение с певицей происходило с помощью врачей.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной, с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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