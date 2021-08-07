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Гражданская жена "колбасного короля" попросила о защите после побега Мавриди

Женщина убеждена, что заключённым, сбежавшим накануне из ИВС в Истре, кто-то помог. Сейчас она опасается за свою безопасность.

7 августа, 13:13
<p>Сабина Газиева. Скриншот © <a href="https://www.1tv.ru/shows/na-samom-dele/vypuski-i-dramatichnye-momenty/vdova-zastrelennogo-iz-arbaleta-kolbasnogo-korolya-preryvaet-molchanie-na-samom-dele-vypusk-ot-08-02-2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Первый канал" / "На самом деле"</a></p>

Сабина Газиева. Скриншот © "Первый канал" / "На самом деле"

Гражданская жена застреленного из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова попросила о защите после того, как из ИВС в Истре сбежали пятеро заключённых, в числе которых Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена. Сабина Газиева на сегодняшний день остаётся единственной свидетельницей расправы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина убеждена, что Мавриди и ещё четыре человека не могли самостоятельно сбежать из изолятора. По мнению Газиевой, им кто-то помог. Сейчас она опасается за свою жизнь.

"Я не понимаю, как эта толпа людей могла незаметно пройти. Я просила защиту, но её нет. Следователь ничего не ответил вразумительного. Он сказал, что за мной смотрят, но это смешно, просто смешно. Защиты нет", — пожаловалась Газиева.

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Особо опасны: Какую тайну хранит гангстер Александр Мавриди, сбежавший вместе с четырьмя бандитами из ИВС

Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и тот самый Александр Мавриди.

Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Затем их след теряется.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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