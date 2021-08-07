Гражданская жена "колбасного короля" попросила о защите после побега Мавриди

Гражданская жена застреленного из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова попросила о защите после того, как из ИВС в Истре сбежали пятеро заключённых, в числе которых Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена. Сабина Газиева на сегодняшний день остаётся единственной свидетельницей расправы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина убеждена, что Мавриди и ещё четыре человека не могли самостоятельно сбежать из изолятора. По мнению Газиевой, им кто-то помог. Сейчас она опасается за свою жизнь.

"Я не понимаю, как эта толпа людей могла незаметно пройти. Я просила защиту, но её нет. Следователь ничего не ответил вразумительного. Он сказал, что за мной смотрят, но это смешно, просто смешно. Защиты нет", — пожаловалась Газиева.