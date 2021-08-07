Гражданская жена "колбасного короля" попросила о защите после побега Мавриди
Женщина убеждена, что заключённым, сбежавшим накануне из ИВС в Истре, кто-то помог. Сейчас она опасается за свою безопасность.
Сабина Газиева. Скриншот © "Первый канал" / "На самом деле"
Гражданская жена застреленного из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова попросила о защите после того, как из ИВС в Истре сбежали пятеро заключённых, в числе которых Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена. Сабина Газиева на сегодняшний день остаётся единственной свидетельницей расправы.
Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина убеждена, что Мавриди и ещё четыре человека не могли самостоятельно сбежать из изолятора. По мнению Газиевой, им кто-то помог. Сейчас она опасается за свою жизнь.
"Я не понимаю, как эта толпа людей могла незаметно пройти. Я просила защиту, но её нет. Следователь ничего не ответил вразумительного. Он сказал, что за мной смотрят, но это смешно, просто смешно. Защиты нет", — пожаловалась Газиева.
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Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и тот самый Александр Мавриди.
Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Затем их след теряется.
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