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Москвичей предупредили о грозе и ливнях

Возможны порывы ветра до 17 м/с. Жителей столицы призывают не прятаться под деревьями и не ставить рядом с ними автомобили.

7 августа, 12:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ближайшие часы в Москве ожидаются ливневый дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ливневый дождь, гроза", — говорится в сообщении.

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Также возможны порывы ветра до 17 м/с. Мэрия просит москвичей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Напомним, в прошлый раз сильная гроза с ливнем пришла в столицу 2 августа. Жители Москвы и Подмосковья публиковали видеозаписи в социальных сетях, на которых видно, как бушует непогода.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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