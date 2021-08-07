Москвичей предупредили о грозе и ливнях

В ближайшие часы в Москве ожидаются ливневый дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ливневый дождь, гроза", — говорится в сообщении.

Также возможны порывы ветра до 17 м/с. Мэрия просит москвичей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.