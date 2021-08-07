Москвичей предупредили о грозе и ливнях
Возможны порывы ветра до 17 м/с. Жителей столицы призывают не прятаться под деревьями и не ставить рядом с ними автомобили.
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В ближайшие часы в Москве ожидаются ливневый дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ливневый дождь, гроза", — говорится в сообщении.
Также возможны порывы ветра до 17 м/с. Мэрия просит москвичей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.
Напомним, в прошлый раз сильная гроза с ливнем пришла в столицу 2 августа. Жители Москвы и Подмосковья публиковали видеозаписи в социальных сетях, на которых видно, как бушует непогода.
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