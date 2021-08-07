В Красноярске ввели режим "чёрного неба" из-за дыма от пожаров в Якутии

В Красноярском крае ввели режим "чёрного неба" из-за дыма от пожаров. Видео © LIFE

Инспекторы Минэкологии Красноярского края перешли на усиленный режим работы, в связи с введением в регионе режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известного как режим "чёрного неба" в столице края. Он объявлен на трое суток, до вечера 10 августа, из-за задымления от лесных пожаров в Якутии. В связи с объявлением режима НМУ первой степени опасности предприятия обязаны уменьшать выбросы.

Кроме того, по результатам мониторинга воздуха, специалисты отметили в Красноярске превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 (диаметром от десяти микрометров и менее. — Прим. Лайфа) превышает гигиенический норматив в 3,5–3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 (диаметром от 2,5 микрометра и менее. — Прим. Лайфа) превышает гигиенический норматив в 1,8–1,9 раза, содержание взвешенных веществ — в 1,1 раза", — отмечается в сообщении.

По информации Авиалесоохраны на полночь 7 августа, наибольшая площадь пожаров в России зафиксирована в Якутии. Там бушует 93 пожара на территории площадью 1 143 531 га.

Кроме того, специалисты выезжают по сообщениям жителей городов, связанным с нарушением природоохранного законодательства.

Лайф публикует видео с коптера, снятое в небе над Красноярском. На кадрах видно, что дымом заволокло всю местность, что существенно ухудшает видимость.