Полиция задержала трёх участников массовой драки со стрельбой в Мытищах. Видео © LIFE

Сотрудники полиции задержали трёх участников массовой драки мигрантов в подмосковных Мытищах. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, по факту происшествия возбуждено два уголовных дела.

"Возбуждены уголовные дела по статье 111 и статье 213 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство", — указали в ведомстве.

Сам инцидент произошёл 6 августа на улице Пограничной. Отмечается, что в конфликте участвовало около 40 мигрантов. Изначально стычки были похожи на массовое побоище, но через какое-то время началась перестрелка. Когда на место происшествия приехали правоохранители, оппоненты разбежались.

В распоряжение Лайфа попало видео, на котором запечатлены разборки. На кадрах видно, что толпа людей заходит во двор дома, а затем все резко начинают выбегать на улицу. Тут же раздаются взрывы. При этом, судя по ролику, за оружие взялись обе стороны конфликта.