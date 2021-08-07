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Полиция задержала трёх участников массовой драки со стрельбой в Мытищах

По факту произошедшего также заведены дела по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

7 августа, 16:10

Полиция задержала трёх участников массовой драки со стрельбой в Мытищах. Видео © LIFE

Сотрудники полиции задержали трёх участников массовой драки мигрантов в подмосковных Мытищах. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, по факту происшествия возбуждено два уголовных дела.

"Возбуждены уголовные дела по статье 111 и статье 213 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство", — указали в ведомстве.

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Сам инцидент произошёл 6 августа на улице Пограничной. Отмечается, что в конфликте участвовало около 40 мигрантов. Изначально стычки были похожи на массовое побоище, но через какое-то время началась перестрелка. Когда на место происшествия приехали правоохранители, оппоненты разбежались.

В распоряжение Лайфа попало видео, на котором запечатлены разборки. На кадрах видно, что толпа людей заходит во двор дома, а затем все резко начинают выбегать на улицу. Тут же раздаются взрывы. При этом, судя по ролику, за оружие взялись обе стороны конфликта.

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Ранее в подмосковной Апрелевке толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома. В ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. В результате несколько припаркованных во дворе машин получили повреждения. Местные жители вызвали сотрудников полиции.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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