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В Армении молодая пара погибла в результате взрыва

Отмечается, что один из умерших — военнослужащий. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

7 августа, 15:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В результате взрыва в городе Гюмри (Армения) погибла молодая пара. Дело находится на рассмотрении Следственного комитета. Об этом сообщает агентство Armenpress со ссылкой на прокуратуру Ширакской области.

"Около 15:40 в одно из отделений полиции Гюмри поступило сообщение о взрыве в одном из дворов города. На место происшествия выехали полицейские. В результате взрыва погибли молодые супруги", — цитирует агентство прокурора Гургена Григоряна.

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Также сообщается, что один из погибших — военнослужащий. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Доведение до самоубийства" и "Убийство".

Ранее Лайф рассказывал, что взрыв прогремел в Новом Уренгое. В результате разрушена стена, выбиты стёкла и повреждена обшивка в подъезде. К счастью, жертв нет, один мужчина был доставлен в больницу.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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