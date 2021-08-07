В Армении молодая пара погибла в результате взрыва

В результате взрыва в городе Гюмри (Армения) погибла молодая пара. Дело находится на рассмотрении Следственного комитета. Об этом сообщает агентство Armenpress со ссылкой на прокуратуру Ширакской области.

"Около 15:40 в одно из отделений полиции Гюмри поступило сообщение о взрыве в одном из дворов города. На место происшествия выехали полицейские. В результате взрыва погибли молодые супруги", — цитирует агентство прокурора Гургена Григоряна.

Также сообщается, что один из погибших — военнослужащий. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Доведение до самоубийства" и "Убийство".