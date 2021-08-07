Бывшая жена Билла Гейтса стала одной из самых богатых в мире

После официального расторжения брака основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс передал своей уже бывшей супруге Мелинде Френч Гейтс акции на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Теперь бывшая жена предпринимателя стала одной из богатейших людей в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что управляющий инвестициями Билла Гейтса фонд Cascade Investment 5 августа перевёл на счёт бывшей супруге предпринимателя более 3,3 миллиона акций крупнейшего американского автодилера AutoNation. На данный момент их стоимость оценивается примерно в 390 миллионов долларов. Кроме того, Мелинда Френч Гейтс получила 2,8 миллиона ценных бумаг John Deere и 9,5 миллиона акций Canadian National Railway. Общая стоимость этих активов превышает 2 миллиарда долларов.

Отметим, что ранее экс-супруга Гейтса уже получила бумаги от Cascade Investment на сумму около 3 миллиардов долларов. Таким образом, её состояние с момента расставания с бизнесменом увеличилось более чем на 5,7 миллиарда долларов.