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Отец Бритни Спирс снова хочет положить певицу в психушку

По его словам, артистка напугала свою опекуншу тем, что отказывалась принимать лекарства и посещать врачей.

7 августа, 15:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLZ39wlAvW4/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britneyspears</a></p>

Фото © Instagram / britneyspears

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс объявил, что недавно обсуждал вопрос о возможном возвращении своей дочери в психиатрическую больницу, сообщает портал Page Six.

Джейми Спирс вспомнил разговор с менеджером и временной опекуншей певицы Джоди Монтгомери. По словам мужчины, женщина была обеспокоена здоровьем Бритни и предложила принудительно положить её в психиатрическую лечебницу. Причина в том, что певица отказывалась принимать лекарства и посещать врачей.

"Мисс Спирс выходит из-под контроля", — сказал Джейми Спирс во время суда.

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Однако Монтгомери отрицает слова отца знаменитости. По словам адвоката опекунши, Спирс искажает факты и манипулирует телефонным разговором. Так он хочет добиться, чтобы Бритни снова легла в лечебницу.

Напомним, Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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