Отец Бритни Спирс снова хочет положить певицу в психушку

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс объявил, что недавно обсуждал вопрос о возможном возвращении своей дочери в психиатрическую больницу, сообщает портал Page Six.

Джейми Спирс вспомнил разговор с менеджером и временной опекуншей певицы Джоди Монтгомери. По словам мужчины, женщина была обеспокоена здоровьем Бритни и предложила принудительно положить её в психиатрическую лечебницу. Причина в том, что певица отказывалась принимать лекарства и посещать врачей.

"Мисс Спирс выходит из-под контроля", — сказал Джейми Спирс во время суда.

Однако Монтгомери отрицает слова отца знаменитости. По словам адвоката опекунши, Спирс искажает факты и манипулирует телефонным разговором. Так он хочет добиться, чтобы Бритни снова легла в лечебницу.