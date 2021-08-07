Отец Бритни Спирс снова хочет положить певицу в психушку
По его словам, артистка напугала свою опекуншу тем, что отказывалась принимать лекарства и посещать врачей.
Фото © Instagram / britneyspears
Отец американской поп-певицы Бритни Спирс объявил, что недавно обсуждал вопрос о возможном возвращении своей дочери в психиатрическую больницу, сообщает портал Page Six.
Джейми Спирс вспомнил разговор с менеджером и временной опекуншей певицы Джоди Монтгомери. По словам мужчины, женщина была обеспокоена здоровьем Бритни и предложила принудительно положить её в психиатрическую лечебницу. Причина в том, что певица отказывалась принимать лекарства и посещать врачей.
"Мисс Спирс выходит из-под контроля", — сказал Джейми Спирс во время суда.
Однако Монтгомери отрицает слова отца знаменитости. По словам адвоката опекунши, Спирс искажает факты и манипулирует телефонным разговором. Так он хочет добиться, чтобы Бритни снова легла в лечебницу.
Напомним, Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь.
WOW-stars
Амиран Сардаров извинился за фото, где показал гениталии внучки экс-президента Узбекистана
вчера в 14:40
Джигана сняли во время отдыха, забыв про фотошоп, и даже фанаты удивились, насколько он потолстел
вчера в 12:45
Больные на голову: Какие психические расстройства мучили героев "Отряда самоубийц" и других комиксов
вчера в 11:38
Комментариев: 0