Талибы взяли под контроль две афганские провинции

Боевики радикального движения "Талибан"* взяли под контроль провинцию Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере республики. Об этом сообщает местное агентство Pajhwok.

По словам заместителя губернатора Джаузджана, сейчас территории полностью контролируются боевиками, а афганские силы отступили в район, расположенный в 15 километрах к востоку от Шибаргана, столицы провинции.

Отмечается, что в ходе ожесточённых боёв был убит начальник тюрьмы Джаузджана вместе с коллегой.

Ранее в Афганистане сообщили об убийстве "теневого губернатора" талибов. По данным Минобороны республики, Абида Мавлави был ликвидирован вместе с другими 14 террористами. Однако представитель радикалов опровергает данную информацию.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.