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"Маскируется от иммунитета": Врач предупредил о скрытой угрозе индийского штамма коронавируса

Чтобы обезопасить себя от фатальных последствий, медик рекомендует своевременно начать лечение. Если же человек ранее болел ковидом или вакцинировался, то ситуация становится значительно лучше.

7 августа, 15:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

При попадании индийского штамма коронавируса "дельта" в организм происходит двухволновое течение заболевания. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Ura.ru.

"Инди" маскируется от нашего иммунного ответа, от иммунитета, и тогда проникает в организм и начинает размножаться. Потом происходит двухволновое течение заболевания, когда сначала организм не распознаёт вирус. Дальше, когда включаются иммунные ответы, они могут быть гипериммунными и вредить самому организму", — отметил медик.

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В свою очередь, при гипериммунном ответе у заболевшего может случиться опасный цитокиновый шторм, предупредил специалист. Чтобы обезопасить себя от фатальных последствий, Тимаков рекомендует своевременно начать лечение. Если человек уже ранее болел ковидом или вакцинировался, то ситуация становится значительно легче. Как пояснил врач, активные антитела способны моментально уничтожить поражённые вирусом клетки.

Цитокиновый шторм — это слишком резкий ответ иммунной системы человека на "чужака". Начинается неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению тканей организма. Развивается уже на тяжёлых стадиях заболевания. Чаще всего именно в этой фазе больных подключают к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

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Учёный перечислил особенности заражения "индийским" штаммом коронавируса

Ранее медик рассказал о длительных последствиях заражения индийским коронавирусом. Так, по словам специалиста, больные могут испытывать проблемы с голосом и носоглоткой. Не исключена хроническая усталость и апатия.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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