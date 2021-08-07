Адвокат рассказал, что может грозить заразившему ковидом 1,5 тысячи человек

Россиянину, заразившему коронавирусом полторы тысячи человек, может грозить ответственность (вплоть до уголовной). В таком случае суперраспространителя будут судить по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Об этом сообщил адвокат правового центра "Человек и закон" Сергей Горшков в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что люди могут без симптомов болеть CoViD-19, поэтому нельзя исключать, что и суперраспространитель был не в курсе своего заражения и мог просто не осознавать, что является переносчиком.

"У нас есть установленные правила и должностные лица, которые будут оценивать эту ситуацию исходя из фактических данных. Если человек приехал из-за границы, нужно понимать, соблюдал ли он двухнедельный карантин. Если он его не соблюдал, то здесь уже можно говорить о нарушении правил. То есть человек допускал вероятность, что по его вине может быть заражено большое количество людей", — объяснил Горшков.

Однако, если распространитель соблюдал карантин, носил средства защиты и, возможно, делал прививку, но при этом всё равно заразил большое количество людей, уголовная ответственность ему не грозит. При таком раскладе событий нарушителя могут оштрафовать на сумму в размере до 700 тысяч рублей. Также все заразившиеся от него имеют право взыскать с распространителя компенсацию на лечение и другой ущерб.

В случае же летального исхода заражённого нарушителя могут посадить на срок от трёх до пяти лет. Если жертв будет несколько, то виновнику грозит лишение свободы до семи лет со штрафами и компенсациями.