В Париже полицейские применили перцовый газ на митинге против санитарных пропусков

Полицейские применили против митингующих в Париже перцовый газ. Видео © Соцсети

В Париже полицейские распылили перцовые баллончики на участников очередной манифестации против введения во Франции санитарных пропусков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошёл в 17-м округе Парижа, где между митингующими, среди которых есть участники движения "Жёлтые жилеты", и силовиками завязались стычки. В ответ сотрудники полиции распылили слезоточивый газ, а после этого колонна двинулась дальше по намеченному пути.

Отмечается, что шествие началось сегодня около 13:00 у станции метро "Пон-де-Нейи". Участники планируют дойти до площади Шатле.



В прошлые выходные в Париже также проходили митинги из-за введения санитарных пропусков. Как писал Лайф, тогда минимум трое полицейских пострадали в результате стычек с манифестантами. Акция протеста проходила мирно до тех пор, пока к демонстрантам не присоединились радикалы из Black blocs. Хулиганы начали забрасывать силовиков бутылками, фаерами и петардами.