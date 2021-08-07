В Париже полицейские применили перцовый газ на митинге против санитарных пропусков
Отмечается, что акция проходила мирно до тех пор, пока не начались стычки с силовиками. После инцидента колонна двинулась по намеченному пути.
Полицейские применили против митингующих в Париже перцовый газ. Видео © Соцсети
В Париже полицейские распылили перцовые баллончики на участников очередной манифестации против введения во Франции санитарных пропусков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошёл в 17-м округе Парижа, где между митингующими, среди которых есть участники движения "Жёлтые жилеты", и силовиками завязались стычки. В ответ сотрудники полиции распылили слезоточивый газ, а после этого колонна двинулась дальше по намеченному пути.
Отмечается, что шествие началось сегодня около 13:00 у станции метро "Пон-де-Нейи". Участники планируют дойти до площади Шатле.
В прошлые выходные в Париже также проходили митинги из-за введения санитарных пропусков. Как писал Лайф, тогда минимум трое полицейских пострадали в результате стычек с манифестантами. Акция протеста проходила мирно до тех пор, пока к демонстрантам не присоединились радикалы из Black blocs. Хулиганы начали забрасывать силовиков бутылками, фаерами и петардами.
Напомним, что 12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий граждан. Также глава республики сообщил о вступающих в силу 9 августа новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется специальный санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, торговые центры, самолёты и поезда дальнего следования. В документе должна будет присутствовать отметка о прохождении полной вакцинации или наличии отрицательного теста на коронавирус.
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