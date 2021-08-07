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Диетолог рассказала, как похудеть, лёжа на диване

Простые упражнения в горизонтальном положении и достаточное количество клетчатки — верный путь к хорошей фигуре, отметила специалист.

7 августа, 15:54

Фото © Shutterstock

Худеть, не вставая с дивана, возможно, главное, при этом соблюдать несколько важных правил. О секретах "ленивой стройности" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, сбросить лишние килограммы можно с помощью овощной диеты с высоким содержанием клетчатки. Однако овощи необходимо употреблять перед тем, как захочется съесть что-то сладкое. Таким образом, как указала медик, клетчатка не даст сахару быстро раствориться, а значит, приступ голода наступит позже обычного.

Диетолог раскрыла секреты успешного похудения без ограничений в еде

Диетолог раскрыла секреты успешного похудения без ограничений в еде

"Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью: огурцы, сельдерей, зелень разная", — пояснила Соломатина.

Однако без физических нагрузок в лежачем положении на одних овощах нельзя добиться красивой фигуры, подчеркнула врач. По её словам, чтобы поддерживать фигуру в тонусе, необходимо устраивать ей определённые нагрузки. Например, можно качать пресс или делать упражнение "велосипед".

В качестве ещё одного полезного упражнения специалист советует изо всех сил напрячь все мышцы, а также втянуть пресс и ягодицы. Максимально так продержаться, а затем расслабить тело.

Диетолог рассказала, как есть на ночь и не толстеть

Диетолог рассказала, как есть на ночь и не толстеть

"В балете, например, так делают. Если ты стоишь у станка, ты должен стоять так, чтобы с тебя пот стекал, тебе было жарко", — добавила специалист.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что все рецепты для похудения — "шаманство". Исключение составляют случаи, когда человек грамотно распределяет своё питание, что, в свою очередь, уже является "нормальным процессом", а не диетой.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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