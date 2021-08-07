НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Новом Уренгое заявили об отсутствии угрозы обрушения многоэтажки, где взорвался газ

Сейчас специалисты оценивают ущерб и определяют сроки восстановления общего имущества дома. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.

7 августа, 17:11
<p>Фото © <a href="https://t.me/nur_adm/4648?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "НУР. Официально"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "НУР. Официально"

Угроза дальнейшего обрушения конструкций многоэтажки в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) отсутствует. В целях безопасности спасатели провели эвакуацию жильцов дома до выяснения причин и обстоятельств случившегося.

"Угрозы [обрушения] для соседних подъездов нет. Принято решение поэтапно восстановить подачу коммунальных ресурсов", — указано в телеграм-канале администрации города.

При взрыве под Тверью погиб мужчина

При взрыве под Тверью погиб мужчина

Уточняется, что пострадавший мужчина, в квартире которого произошёл взрыв, сейчас находится в городской больнице. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Также по поручению главы города Андрея Воронова оценивается ущерб и определяются сроки восстановления общего имущества дома. В случае необходимости власти предоставят квартиры жильцам из манёвренного фонда. Как Лайфу сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту инцидента начата проверка.

"В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации расположенного в многоквартирном доме внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также своевременность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального жилищного контроля", — пояснили в ведомстве.

Под Волгоградом 13-летняя девочка погибла в ванной, отравившись угарным газом

Под Волгоградом 13-летняя девочка погибла в ванной, отравившись угарным газом

Как уже ранее писал Лайф, взрыв прогремел сегодня днём по адресу улица Молодёжная, 7Г. В результате происшествия пострадал владелец квартиры на третьем этаже, в которой и произошёл хлопок. Мужчину увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ожогами. После взрыва на одной из стен появилась трещина.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Великом Новгороде сняли, как голый малыш барахтается в грязи, пока мама прячется под зонтом

вчера в 13:44

В Красноярске рухнувшая подпорная стена расплющила припаркованные автомобили

вчера в 08:07

Полиция задержала трёх участников массовой драки со стрельбой в Мытищах

сегодня в 16:10

"Это неправильно": Тихановская призвала разорвать "зависимость" Белоруссии от России

сегодня в 17:31

Российским водителям напомнили о важном изменении с 1 сентября

сегодня в 17:22

Новости партнеров

Layer 1