В Новом Уренгое заявили об отсутствии угрозы обрушения многоэтажки, где взорвался газ

Угроза дальнейшего обрушения конструкций многоэтажки в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) отсутствует. В целях безопасности спасатели провели эвакуацию жильцов дома до выяснения причин и обстоятельств случившегося.

"Угрозы [обрушения] для соседних подъездов нет. Принято решение поэтапно восстановить подачу коммунальных ресурсов", — указано в телеграм-канале администрации города.

Уточняется, что пострадавший мужчина, в квартире которого произошёл взрыв, сейчас находится в городской больнице. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Также по поручению главы города Андрея Воронова оценивается ущерб и определяются сроки восстановления общего имущества дома. В случае необходимости власти предоставят квартиры жильцам из манёвренного фонда. Как Лайфу сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту инцидента начата проверка.

"В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации расположенного в многоквартирном доме внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также своевременность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального жилищного контроля", — пояснили в ведомстве.