В Анапе беспилотник впервые спас тонущего человека

В Анапе отдыхающий заплыл далеко в море и начал тонуть, к нему оперативно направился дрон со спасательным жилетом. Об этом сообщает администрация города в своём аккаунте в "Инстаграме".

Отмечается, что тонущего вовремя зафиксировала специальная система мониторинга, после чего к нему и был направлен беспилотник. Вместе с тем были также вызваны экстренные службы.

"Беспилотник прибыл к пострадавшему за считаные секунды и сбросил спасательный жилет, на нём мужчина продержался на воде до прибытия спасателей на катере", — говорится в сообщении.

Пострадавший отделался носовым кровотечением. Медики оказали ему необходимую помощь, сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. В Администрации Анапы отметили, что в этом году дроны-спасатели впервые заступили на службу на пляжах города. Проект разработан вместе с Институтом проблем управления РАН и не имеет аналогов в России.

"В настоящее время на центральном пляже работают три специально оборудованные спасательные вышки "Анаспас". В будущем их количество планируется увеличить", — пишет администрация.