В Анапе беспилотник впервые спас тонущего человека
Проект спасательных дронов не имеет аналогов в России, но в курортном городе планируется увеличение количества этих аппаратов.
Фото © Instagram / admanapa
В Анапе отдыхающий заплыл далеко в море и начал тонуть, к нему оперативно направился дрон со спасательным жилетом. Об этом сообщает администрация города в своём аккаунте в "Инстаграме".
Отмечается, что тонущего вовремя зафиксировала специальная система мониторинга, после чего к нему и был направлен беспилотник. Вместе с тем были также вызваны экстренные службы.
"Беспилотник прибыл к пострадавшему за считаные секунды и сбросил спасательный жилет, на нём мужчина продержался на воде до прибытия спасателей на катере", — говорится в сообщении.
Пострадавший отделался носовым кровотечением. Медики оказали ему необходимую помощь, сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. В Администрации Анапы отметили, что в этом году дроны-спасатели впервые заступили на службу на пляжах города. Проект разработан вместе с Институтом проблем управления РАН и не имеет аналогов в России.
"В настоящее время на центральном пляже работают три специально оборудованные спасательные вышки "Анаспас". В будущем их количество планируется увеличить", — пишет администрация.
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