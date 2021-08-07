"Это неправильно": Тихановская призвала разорвать "зависимость" Белоруссии от России
Также экс-кандидат в президенты республики попросила Евросоюз и США обложить Минск "более мощными" санкциями. По её мнению, действующий режим должен быть "изолирован экономически и финансово".
Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis
Белоруссии необходимо раз и навсегда покончить с так называемой зависимостью республики от России. Такое мнение выразила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Она заявила, что глава государства Александр Лукашенко ввёл республику в эту самую зависимость.
"Мы должны отойти от того понимания, что без России в Белоруссии ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна", — заявила Тихановская в интервью изданию Spiegel.
Она также обратилась к Евросоюзу и США с просьбой обложить Белоруссию "более мощными" санкциями. Действующий режим власти в республике, как считает Тихановская, должен быть "изолирован экономически и финансово".
Напомним, ранее встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США, в числе которых были замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд и советник американского Госдепа Дерек Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен. А затем Тихановскую принял в Белом доме лично президент Джо Байден. Позже лидер белорусской оппозиции восторженно делилась подробностями встречи с президентом США и рассказала, как политик за недолгую встречу успел накормить её печеньками из Белого дома. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала ироничный пост о "печеньках", сравнив это угощение с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в Сети.
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