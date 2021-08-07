Белоруссии необходимо раз и навсегда покончить с так называемой зависимостью республики от России. Такое мнение выразила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Она заявила, что глава государства Александр Лукашенко ввёл республику в эту самую зависимость.

"Мы должны отойти от того понимания, что без России в Белоруссии ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна", — заявила Тихановская в интервью изданию Spiegel.