Бомбардировщики США нанесли удары по талибам в провинции Джаузджан

Ранее в Афганистане сообщили об убийстве "теневого губернатора" талибов . По данным Минобороны республики, Абида Мавлави был ликвидирован вместе с другими 14 террористами. Однако представитель радикалов опровергает данную информацию. Также сообщалось, что талибы взяли под контроль две афганские провинции. Территории полностью контролировались радикалами, а правительственные войска вынуждены были отступить. По данным местных СМИ, в ходе боёв был убит начальник тюрьмы Джаузджана вместе с коллегой.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должна сыграть сама страна, а также другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.