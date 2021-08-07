Бомбардировщики США нанесли удары по талибам в провинции Джаузджан
Официальный представитель Минобороны Афганистана отметил, что террористы понесли тяжёлые потери.
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Бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли удар по силам радикального движения "Талибан"* в Шибаргане — столице провинции Джаузджан. Об этом сообщает представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман в "Твиттере".
"Группа талибов стала целью B-52 в городе Шибарган провинции Джаузджан. Террористы понесли тяжёлые потери в результате авиаударов ВВС США", — пишет Аман.
Ранее в Афганистане сообщили об убийстве "теневого губернатора" талибов. По данным Минобороны республики, Абида Мавлави был ликвидирован вместе с другими 14 террористами. Однако представитель радикалов опровергает данную информацию. Также сообщалось, что талибы взяли под контроль две афганские провинции. Территории полностью контролировались радикалами, а правительственные войска вынуждены были отступить. По данным местных СМИ, в ходе боёв был убит начальник тюрьмы Джаузджана вместе с коллегой.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должна сыграть сама страна, а также другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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