Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским
При задержании он был ранен ответным огнём. Из сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.
Фото © Pexels
Мужчина стрелял по полицейским при задержании во французском городе Сент-Этьен, сообщает радиостанция France Bleu. По предварительным данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о двух правонарушителях. Когда сотрудники прибыли в обозначенное место, то увидели их в автомобиле. Один из подозреваемых попытался бежать, позднее он и открыл стрельбу.
Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал. Как рассказывает очевидец, мужчина прятался от полиции в кустах соседнего двора, оттуда и начал перестрелку. Ответным огнём он был ранен в живот и ногу. Полицейские надели на него наручники и вызвали медиков. Мэр Сент-Этьен Гаэль Пердрио сообщил, что ситуация под контролем, оба нарушителя задержаны, проводится расследование.
Ранее Лайф рассказывал, что во Франции человека застрелили во время футбольного матча. Автомобиль, на котором передвигались преступники, вскоре был найден неподалёку сгоревшим.
Комментариев: 0