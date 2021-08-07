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Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

При задержании он был ранен ответным огнём. Из сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

7 августа, 19:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Мужчина стрелял по полицейским при задержании во французском городе Сент-Этьен, сообщает радиостанция France Bleu. По предварительным данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о двух правонарушителях. Когда сотрудники прибыли в обозначенное место, то увидели их в автомобиле. Один из подозреваемых попытался бежать, позднее он и открыл стрельбу.

Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал. Как рассказывает очевидец, мужчина прятался от полиции в кустах соседнего двора, оттуда и начал перестрелку. Ответным огнём он был ранен в живот и ногу. Полицейские надели на него наручники и вызвали медиков. Мэр Сент-Этьен Гаэль Пердрио сообщил, что ситуация под контролем, оба нарушителя задержаны, проводится расследование.

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Ранее Лайф рассказывал, что во Франции человека застрелили во время футбольного матча. Автомобиль, на котором передвигались преступники, вскоре был найден неподалёку сгоревшим.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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