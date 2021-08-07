Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина стрелял по полицейским при задержании во французском городе Сент-Этьен, сообщает радиостанция France Bleu. По предварительным данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о двух правонарушителях. Когда сотрудники прибыли в обозначенное место, то увидели их в автомобиле. Один из подозреваемых попытался бежать, позднее он и открыл стрельбу.

Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал. Как рассказывает очевидец, мужчина прятался от полиции в кустах соседнего двора, оттуда и начал перестрелку. Ответным огнём он был ранен в живот и ногу. Полицейские надели на него наручники и вызвали медиков. Мэр Сент-Этьен Гаэль Пердрио сообщил, что ситуация под контролем, оба нарушителя задержаны, проводится расследование.