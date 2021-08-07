Кержаков уже в тройке лидеров: "Спартак" проиграл в Москве "Нижнему Новгороду"
Оба гола дебютант Российской премьер-лиги забил в начале первого тайма встречи.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" на своём поле проиграл "Нижнему Новгороду" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу новичка РПЛ.
Гости успели дважды поразить ворота голкипера красно-белых Александра Максименко уже к 16-й минуте. По разу отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.
Как же хорош «Ман Сити» 😍 pic.twitter.com/1F4dfOLJHH— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021
В начале второго тайма головами столкнулись аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе и сербский защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович. Игрок гостей ненадолго потерял сознание. Его увезли со стадиона на машине скорой помощи. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.
Окончательный результат на 85-й минуте установил Понсе. Он точно пробил низом в дальний угол после передачи Алекса Крала.
"Нижний Новгород" набрал семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди — только петербургский "Зенит" (девять баллов) и московский "Локомотив" (семь). "Спартак" с тремя очками — на девятой строчке.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 3-й тур
"Спартак" — "Нижний Новгород" — 1:2
Голы: Гоцук 4' (0:1), Козлов 16' (0:2), Понсе 85' (1:2)
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