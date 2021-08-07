НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кержаков уже в тройке лидеров: "Спартак" проиграл в Москве "Нижнему Новгороду"

Оба гола дебютант Российской премьер-лиги забил в начале первого тайма встречи.

7 августа, 18:57
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" на своём поле проиграл "Нижнему Новгороду" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу новичка РПЛ.

Гости успели дважды поразить ворота голкипера красно-белых Александра Максименко уже к 16-й минуте. По разу отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.

В начале второго тайма головами столкнулись аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе и сербский защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович. Игрок гостей ненадолго потерял сознание. Его увезли со стадиона на машине скорой помощи. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.

Окончательный результат на 85-й минуте установил Понсе. Он точно пробил низом в дальний угол после передачи Алекса Крала.

Федун назвал немужским поступком уход спортивного директора "Спартака" после поражения от "Бенфики"

Федун назвал немужским поступком уход спортивного директора "Спартака" после поражения от "Бенфики"

"Нижний Новгород" набрал семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди — только петербургский "Зенит" (девять баллов) и московский "Локомотив" (семь). "Спартак" с тремя очками — на девятой строчке.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 3-й тур

"Спартак" — "Нижний Новгород" — 1:2

Голы: Гоцук 4' (0:1), Козлов 16' (0:2), Понсе 85' (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1