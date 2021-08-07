Московский "Спартак" на своём поле проиграл "Нижнему Новгороду" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу новичка РПЛ.

Гости успели дважды поразить ворота голкипера красно-белых Александра Максименко уже к 16-й минуте. По разу отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.

Как же хорош «Ман Сити» 😍 pic.twitter.com/1F4dfOLJHH — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

В начале второго тайма головами столкнулись аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе и сербский защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович. Игрок гостей ненадолго потерял сознание. Его увезли со стадиона на машине скорой помощи. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.

Окончательный результат на 85-й минуте установил Понсе. Он точно пробил низом в дальний угол после передачи Алекса Крала.

"Нижний Новгород" набрал семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди — только петербургский "Зенит" (девять баллов) и московский "Локомотив" (семь). "Спартак" с тремя очками — на девятой строчке.