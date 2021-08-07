"Мяч на стороне России": В Чехии призвали исключить республику из списка недружественных РФ стран
По мнению министра иностранных дел, "это бег на длинную дистанцию", вопрос многих месяцев, а возможно, и лет.
Якуб Кулганек. Фото © twitter / JakubKulhanek
Глава чешского МИД Якуб Кулганек уверен, что, если Москва исключит Чехию из списка недружественных стран, это позволит наладить отношения между странами. Такое мнение дипломат высказал, беседуя с местными СМИ.
"Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будет исключена из списка недружественных России государств", — заявил он в беседе с газетой "Право".
По мнению чешского министра, "в данной ситуации мяч находится на стороне России". Он признал, что этот вопрос не получится решить быстро, это вопрос "месяцев, а возможно, и лет".
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
В середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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