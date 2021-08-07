Глава чешского МИД Якуб Кулганек уверен, что, если Москва исключит Чехию из списка недружественных стран, это позволит наладить отношения между странами. Такое мнение дипломат высказал, беседуя с местными СМИ.

"Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будет исключена из списка недружественных России государств", — заявил он в беседе с газетой "Право".

По мнению чешского министра, "в данной ситуации мяч находится на стороне России". Он признал, что этот вопрос не получится решить быстро, это вопрос "месяцев, а возможно, и лет".