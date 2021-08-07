В Чехии призвали заново выстраивать политические отношения с Россией

"Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному вопросу была бы максимально широкая политическая поддержка", — сказал он в интервью газете "Право".