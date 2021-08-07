В Чехии призвали заново выстраивать политические отношения с Россией
Глава МИД сообщил, что инициировал дискуссию по этому вопросу среди парламентариев.
Посольство России в Праге. Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС
Необходимо заново выстраивать отношения между Чехией и Россией. Такое мнение на фоне кризиса в отношениях двух стран высказал глава чешского МИД Якуб Кулганек.
"Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному вопросу была бы максимально широкая политическая поддержка", — сказал он в интервью газете "Право".
Кулганек добавил, что выстраивать новые политические отношения двух стран предстоит уже новому кабинету министров, который будет сформирован по итогам октябрьских парламентских выборов.
"Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем только помочь тем, что проведём аудит чешско-российских отношений", — отметил министр.
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
Комментариев: 0