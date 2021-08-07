Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке
Глава "Роскосмоса" считает, что посадить расхитителей средств из сферы безопасности страны мало, именно так идёт "потворство агрессору".
Фото © Facebook / Дмитрий Рогозин
За коррупцию в оборонно-промышленном комплексе необходимо не сажать, а расстреливать, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что уже не в первый раз выступает за возвращение смертной казни за преступления в этой сфере.
"Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Глава госкорпорации отметил, что во многих случаях именно таким образом происходит "потворство агрессору". И речь, как уточнил Рогозин, идёт не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств в оборонной промышленности, но и в области безопасности страны в целом.
Напомним, за радикальные меры наказания в сфере хищения госсредств Дмитрий Рогозин высказывается не в первый раз. Он предлагал "бить палкой по голове", чтобы неповадно было. И приравнивал хищения в сфере гособоронзаказа к измене Родине. Как указывал ранее глава "Роскосмоса", за три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. В том числе связанных с хищениями на космодроме Восточный.
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