Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке

За коррупцию в оборонно-промышленном комплексе необходимо не сажать, а расстреливать, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что уже не в первый раз выступает за возвращение смертной казни за преступления в этой сфере.

"Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Глава госкорпорации отметил, что во многих случаях именно таким образом происходит "потворство агрессору". И речь, как уточнил Рогозин, идёт не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств в оборонной промышленности, но и в области безопасности страны в целом.