Российский сенатор высказался об идее продлить рабочую неделю

Чтобы восстановить экономику России в условиях пандемии коронавируса, нужно повышать реальные доходы граждан, а не сокращать или увеличивать рабочую неделю. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Раз в условиях пандемии падают доходы, то, естественно, падает потребление, значит, падает и предложение. Поэтому, мне кажется, начинать надо с повышения уровня материального благополучия людей. Таким образом, эта цепочка потянет за собой всё", — сказал Ura.ru Валерий Рязанский.