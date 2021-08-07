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Российский сенатор высказался об идее продлить рабочую неделю

Он считает, что нужно думать не об этом, а о повышении уровня материального благополучия людей.

7 августа, 20:02
<p>Валерий Рязанский. Фото © Совфед РФ</p>

Валерий Рязанский. Фото © Совфед РФ

Чтобы восстановить экономику России в условиях пандемии коронавируса, нужно повышать реальные доходы граждан, а не сокращать или увеличивать рабочую неделю. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Раз в условиях пандемии падают доходы, то, естественно, падает потребление, значит, падает и предложение. Поэтому, мне кажется, начинать надо с повышения уровня материального благополучия людей. Таким образом, эта цепочка потянет за собой всё", сказал Ura.ru Валерий Рязанский.

Московский омбудсмен предложила сократить рабочую неделю для женщин

Московский омбудсмен предложила сократить рабочую неделю для женщин

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю. Он отметил, что Россия не имеет инструментов, которые могут позволить перевести производство на меньшее количество трудовых дней.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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