Самое древнее судно — первую лодку Хеопса — доставили в Большой Египетский музей

Safe and sound, King Khufu’s more than 4600-year-old ship made its way to its new display at The Grand Egyptian Museum. What could be more exciting?! pic.twitter.com/sgRQAxDe4x — ExperienceEgypt (@ExperienceEgypt) August 7, 2021

Самое древнее в мире судно — первую "солнечную ладью" фараона IV династии Древнего царства Хеопса — доставили от специального комплекса близ Великих пирамид в Большой Египетский музей за 48 часов. Её возраст — 4600 лет.

"Проект транспортировки лодки фараона, представляющей собой самое крупное и самое древнее судно (возрастом более 4600 лет) в человеческой истории, направлен на её сохранение и на демонстрацию в качестве музейного экспоната в более надлежащем виде", — цитирует ТАСС сообщение арабского правительства.

Царские ладьи были шириной пять метров с низкой осадкой, не более полутора метров, что позволяло использовать их для хождения по реке Нил. Считается, что на них перевозили мумифицированное тело фараона к месту его захоронения из столицы Древнего Египта той эпохи Мемфиса к пирамидам Гизы. Но учёные не исключают, что Хеопс мог и при жизни ходить на ладье с инспекцией по побережью. Перевозку этой крупной лодки (длина 42 метра, вес 20 тонн) доверили специальному "умному" транспортному средству, предварительно, ввезённому из Бельгии. Оно оборудовано дистанционным управлением, имеет металлический каркас.

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"Проведённая операция была результатом работы не одного месяца. Идея появилась два года назад в процессе подготовки открытия Большого Египетского музея", — поделился в интервью местной газете Al Watan генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири.

После реставрации лодка находилась близ Великих пирамид на плато Гиза. Но там не было условий, и материал стал портиться. Местные специалисты изучили несколько вариантов переноса судна в Большой Египетский музей, в том числе и по частям. Однако наиболее безопасным оказался вариант транспортировки ладьи целиком. Позже, как уточнил генсек Высшего совета по делам древностей, состоится специальная пресс-конференция. После чего лодку торжественно откроют для посещений.