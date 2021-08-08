В Израиле заявили о полной готовности армии на границе с Ливаном

Официальные представители ЦАХАЛ заявили о полной готовности израильской армии к любому возможному развитию событий на границе с Ливаном. При этом уточняется, что в приграничных районах продолжается обычная гражданская жизнь.

"Хезболлах" взяла на себя ответственность за вчерашние нападения. Мы не хотим эскалации, но полностью готовы к любому возможному сценарию", — сказано в сообщении ЦАХАЛ в ответ на запрос РИА "Новости".