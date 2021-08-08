В Израиле заявили о полной готовности армии на границе с Ливаном
Военные уточнили, что "Хезболлах" взяла на себя ответственность за вчерашние нападения, израильская сторона готова к любому развитию сценария.
Фото © Twitter / ЦАХАЛ
Официальные представители ЦАХАЛ заявили о полной готовности израильской армии к любому возможному развитию событий на границе с Ливаном. При этом уточняется, что в приграничных районах продолжается обычная гражданская жизнь.
"Хезболлах" взяла на себя ответственность за вчерашние нападения. Мы не хотим эскалации, но полностью готовы к любому возможному сценарию", — сказано в сообщении ЦАХАЛ в ответ на запрос РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что 6 августа Ливан выпустил по территории Израиля более десяти ракет. Отмечается, что большинство снарядов было перехвачено. Республика подверглась ответному удару. До этого, 4 августа, Израиль артиллерийским огнём ответил Ливану на ракетный обстрел. Была применена тяжёлая артиллерия калибра 155 миллиметров, несколько снарядов разорвались в одном из районов на юге страны.
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