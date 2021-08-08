НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Израиле заявили о полной готовности армии на границе с Ливаном

Военные уточнили, что "Хезболлах" взяла на себя ответственность за вчерашние нападения, израильская сторона готова к любому развитию сценария.

7 августа, 21:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Tsahal_Rus/status/665805501482037248/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦАХАЛ</a></p>

Фото © Twitter / ЦАХАЛ

Официальные представители ЦАХАЛ заявили о полной готовности израильской армии к любому возможному развитию событий на границе с Ливаном. При этом уточняется, что в приграничных районах продолжается обычная гражданская жизнь.

"Хезболлах" взяла на себя ответственность за вчерашние нападения. Мы не хотим эскалации, но полностью готовы к любому возможному сценарию", — сказано в сообщении ЦАХАЛ в ответ на запрос РИА "Новости".

Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в Газе

Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в Газе

Ранее Лайф сообщал, что 6 августа Ливан выпустил по территории Израиля более десяти ракет. Отмечается, что большинство снарядов было перехвачено. Республика подверглась ответному удару. До этого, 4 августа, Израиль артиллерийским огнём ответил Ливану на ракетный обстрел. Была применена тяжёлая артиллерия калибра 155 миллиметров, несколько снарядов разорвались в одном из районов на юге страны.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Ливан выпустил по территории Израиля более десяти ракет

вчера в 10:05

Израиль артиллерийским огнём ответил Ливану на ракетный обстрел

4 августа, 12:03

Самое древнее судно — первую лодку Хеопса — доставили в Большой Египетский музей

сегодня в 20:48

"Ищут негатив": Слуцкий не увидел проблемы в отказе ОБСЕ от наблюдения за выборами в России

сегодня в 21:45

Генеральская корона: Почему убийства крупных военачальников на Кубе боевым вирусом реальны

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1