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"Ищут негатив": Слуцкий не увидел проблемы в отказе ОБСЕ от наблюдения за выборами в России

Парламентарий убеждён, что, пока в БДИПЧ злятся на несогласие Москвы пустить их в огромном составе, голосование пройдёт спокойно и беспристрастно.

7 августа, 21:45
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leonid_Slutsky_2018.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">council.gov.ru</a></p>

Фото © Wikipedia / council.gov.ru

Делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в составе 60 человек вместо 500 была бы крупнейшей миссией, представленной на выборах в Госдуму РФ, заявил председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Но, раз они решили отказаться вовсе, отметил политик, выборы от этого не пострадают, пройдут спокойно и беспристрастно.

"БДИПЧ злится на несогласие Москвы пустить на выборы миссию численностью 500 человек. Они ищут негатив, они пытаются высосать его из пальца. Они пытаются в свои декларации совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и ПАСЕ включить всё негативное, что на самом деле ничего общего не имеет с нашими парламентскими или президентскими выборами", сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

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Лайф ранее рассказывал, что ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России. Организация не согласилась с введённым российской стороной ограничением по числу наблюдателей на фоне пандемии коронавируса и решила вообще никого не делегировать. Госдеп уже заявил, что сожалеет в связи с отказом ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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