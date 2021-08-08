"Ищут негатив": Слуцкий не увидел проблемы в отказе ОБСЕ от наблюдения за выборами в России

Парламентарий убеждён, что, пока в БДИПЧ злятся на несогласие Москвы пустить их в огромном составе, голосование пройдёт спокойно и беспристрастно.

Делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в составе 60 человек вместо 500 была бы крупнейшей миссией, представленной на выборах в Госдуму РФ, заявил председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Но, раз они решили отказаться вовсе, отметил политик, выборы от этого не пострадают, пройдут спокойно и беспристрастно.

"БДИПЧ злится на несогласие Москвы пустить на выборы миссию численностью 500 человек. Они ищут негатив, они пытаются высосать его из пальца. Они пытаются в свои декларации совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и ПАСЕ включить всё негативное, что на самом деле ничего общего не имеет с нашими парламентскими или президентскими выборами", — сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Лайф ранее рассказывал, что ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России. Организация не согласилась с введённым российской стороной ограничением по числу наблюдателей на фоне пандемии коронавируса и решила вообще никого не делегировать. Госдеп уже заявил, что сожалеет в связи с отказом ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму.