"Ищут негатив": Слуцкий не увидел проблемы в отказе ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
Парламентарий убеждён, что, пока в БДИПЧ злятся на несогласие Москвы пустить их в огромном составе, голосование пройдёт спокойно и беспристрастно.
Фото © Wikipedia / council.gov.ru
Делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в составе 60 человек вместо 500 была бы крупнейшей миссией, представленной на выборах в Госдуму РФ, заявил председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Но, раз они решили отказаться вовсе, отметил политик, выборы от этого не пострадают, пройдут спокойно и беспристрастно.
"БДИПЧ злится на несогласие Москвы пустить на выборы миссию численностью 500 человек. Они ищут негатив, они пытаются высосать его из пальца. Они пытаются в свои декларации совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и ПАСЕ включить всё негативное, что на самом деле ничего общего не имеет с нашими парламентскими или президентскими выборами", — сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Лайф ранее рассказывал, что ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России. Организация не согласилась с введённым российской стороной ограничением по числу наблюдателей на фоне пандемии коронавируса и решила вообще никого не делегировать. Госдеп уже заявил, что сожалеет в связи с отказом ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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