Коммунальщики после ремонта оставили глубокую яму-ловушку для жителей дома. Видео © Telegram / Самара № 1

В Самаре жители одного из подъездов дома № 50 по улице Ново-Вокзальной вынуждены каждый день подвергать свою жизнь опасности. Коммунальщики вырыли на входе в подъезд в буквальном смысле ров.

Как пишет телеграм-канал "Самара № 1", в этом подъезде несколько дней назад прочистили канализацию, а потом специалисты просто уехали, бросив незасыпанной глубокую яму в подъезде. В качестве переправы через неё жителям дома теперь служит хлипкий деревянный настил, который может обрушиться в любой момент.

В комментариях жители Самары называют такие "недоделки" варварством. Одни с горькой иронией советуют дождаться начала рабочей недели, когда, возможно, коммунальщики вернутся и наведут порядок. Другие призывают немедленно жаловаться местным властям.