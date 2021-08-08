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Коммунальщики после ремонта оставили глубокую яму-ловушку для жителей дома

Владельцам квартир приходится проходить через хлипкий настил над настоящим рвом в подъезде.

7 августа, 21:38

Коммунальщики после ремонта оставили глубокую яму-ловушку для жителей дома. Видео © Telegram / Самара № 1

В Самаре жители одного из подъездов дома № 50 по улице Ново-Вокзальной вынуждены каждый день подвергать свою жизнь опасности. Коммунальщики вырыли на входе в подъезд в буквальном смысле ров.

Как пишет телеграм-канал "Самара № 1", в этом подъезде несколько дней назад прочистили канализацию, а потом специалисты просто уехали, бросив незасыпанной глубокую яму в подъезде. В качестве переправы через неё жителям дома теперь служит хлипкий деревянный настил, который может обрушиться в любой момент.

В комментариях жители Самары называют такие "недоделки" варварством. Одни с горькой иронией советуют дождаться начала рабочей недели, когда, возможно, коммунальщики вернутся и наведут порядок. Другие призывают немедленно жаловаться местным властям.

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Ранее у подъезда одной из московских многоэтажек провалился асфальт. В результате ЧП возле дома образовалась огромная дыра, но её оперативно залатали коммунальщики.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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