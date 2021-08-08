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Карпина насторожило происходящее в "Спартаке"

По мнению главного тренера российской сборной, поражения клуба могут отразиться на национальной команде.

7 августа, 22:16
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Тренера российской сборной по футболу Валерия Карпина насторожила ситуация в столичном футбольном клубе "Спартак" в контексте сборной России по футболу. Об этом Карпин заявил журналистам после матча между "Спартаком" и "Нижним Новгородом".

После игры он также встретился с футболистами столичной команды Георгием Джикией, Романом Зобниным и Александром Соболевым. При этом, отвечая на вопрос о встрече с Артёмом Дзюбой, он не дал однозначный ответ.

"Встреча прошла хорошо, собираюсь встретиться со всеми, кто был на Евро. Я не буду говорить, о чём мы говорили. Если бы хотел поговорить при вас, позвал вас. То, что показывает "Спартак", настораживает в контексте сборной", — отметил Карпин.

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Отметим, что матч между "Спартаком" и "Нижним Новгородом" закончился поражением для столичной команды со счётом 1:2.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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