Карпина насторожило происходящее в "Спартаке"
По мнению главного тренера российской сборной, поражения клуба могут отразиться на национальной команде.
Фото © ФК "Ростов"
Тренера российской сборной по футболу Валерия Карпина насторожила ситуация в столичном футбольном клубе "Спартак" в контексте сборной России по футболу. Об этом Карпин заявил журналистам после матча между "Спартаком" и "Нижним Новгородом".
После игры он также встретился с футболистами столичной команды Георгием Джикией, Романом Зобниным и Александром Соболевым. При этом, отвечая на вопрос о встрече с Артёмом Дзюбой, он не дал однозначный ответ.
"Встреча прошла хорошо, собираюсь встретиться со всеми, кто был на Евро. Я не буду говорить, о чём мы говорили. Если бы хотел поговорить при вас, позвал вас. То, что показывает "Спартак", настораживает в контексте сборной", — отметил Карпин.
Отметим, что матч между "Спартаком" и "Нижним Новгородом" закончился поражением для столичной команды со счётом 1:2.
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