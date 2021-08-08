Карпина насторожило происходящее в "Спартаке"

Тренера российской сборной по футболу Валерия Карпина насторожила ситуация в столичном футбольном клубе "Спартак" в контексте сборной России по футболу. Об этом Карпин заявил журналистам после матча между "Спартаком" и "Нижним Новгородом".

После игры он также встретился с футболистами столичной команды Георгием Джикией, Романом Зобниным и Александром Соболевым. При этом, отвечая на вопрос о встрече с Артёмом Дзюбой, он не дал однозначный ответ.