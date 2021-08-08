Аномальная жара накроет некоторые регионы России

Аномальная жара накроет ряд регионов России в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях ожидается 36–37 градусов выше ноля. Очень жарко будет на юге и в регионах Поволжья — 39–40 градусов. Такая жара там продержится минимум до 9 августа.

"На юге европейской части России, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35–38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов", — добавил Вильфанд.

В интервью ТАСС он рассказал, что погода в Поволжье, кроме Кировской области, тоже будет выше 30 градусов. До 38 градусов будет в Самарской области, в Татарстане — до 35 градусов, ко вторнику до 39 градусов столбики термометров поднимутся в Оренбургской и Саратовской областях.