Частым обращениям российских олимпийцев в Токио к психологу нашлось объяснение
По словам Андрея Жолинского, участники нашей команды по ходу соревнований около двухсот раз были вынуждены прибегать к помощи специалистов.
Фото © Facebook / Олимпийский комитет России
Спортсмены сборной России около 200 раз были вынуждены обращаться к психологу национальной команды во время проведения Олимпиады в Токио. Об этом сообщил главный врач нашей команды Андрей Жолинский. По его словам, помощь требовалась как спортсменам-одиночникам, так и командам.
"В этот раз из-за совокупности факторов — жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из [Олимпийской] деревни — требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу", — приводит ТАСС слова медика.
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Также Жолинский добавил, что ни один российский спортсмен в Олимпийской деревне не заразился коронавирусом в период проведения соревнований.
Ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады. Сегодня, 8 августа, определились победители и призёры в 13 видах программы, затем последует церемония закрытия. Россия же накануне опустилась с четвёртого на пятое место в общем медальном зачёте. Опередила россиян сборная Великобритании, представитель которой завоевал золото в велогонках.
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