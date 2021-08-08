Частым обращениям российских олимпийцев в Токио к психологу нашлось объяснение

Спортсмены сборной России около 200 раз были вынуждены обращаться к психологу национальной команды во время проведения Олимпиады в Токио. Об этом сообщил главный врач нашей команды Андрей Жолинский. По его словам, помощь требовалась как спортсменам-одиночникам, так и командам.

"В этот раз из-за совокупности факторов — жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из [Олимпийской] деревни — требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу", — приводит ТАСС слова медика.

Также Жолинский добавил, что ни один российский спортсмен в Олимпийской деревне не заразился коронавирусом в период проведения соревнований.