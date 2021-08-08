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Индийский дельта-штамм коронавируса оказался в 10 раз заразнее

В научном центре "Вектор" отметили, что это объясняет быстрое распространение такой мутации.

8 августа, 19:12

Фото © Shutterstock

Для заражения дельта-штаммом коронавируса нужно в десять раз меньше вирусных частиц, чем для "классического" уханьского штамма. Этот факт объясняет быстрое распространение данной индийской мутации. Об этом заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Мы показали (в ходе исследований. — Прим. ред.), что количества вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в десять раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передаётся от заражённого организма к незаражённому", — сказал Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил, почему третья волна ковида более агрессивная. По словам министра, заражение индийским штаммом "дельта" не только ускоряет болезнь, но и влияет на её тяжесть. Зачастую осложнения наблюдаются уже на пятые сутки.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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