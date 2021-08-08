Индийский дельта-штамм коронавируса оказался в 10 раз заразнее

Для заражения дельта-штаммом коронавируса нужно в десять раз меньше вирусных частиц, чем для "классического" уханьского штамма. Этот факт объясняет быстрое распространение данной индийской мутации. Об этом заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Мы показали (в ходе исследований. — Прим. ред.), что количества вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в десять раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передаётся от заражённого организма к незаражённому", — сказал Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия-1".