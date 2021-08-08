Главный инфекционист США предположил появление устойчивого к вакцинам штамма ковида

Рост числа вакцинированных от коронавируса способен предотвратить появление ещё более опасных штаммов CoViD-19. Иначе возрастает вероятность возникновения нового варианта инфекции, который будет игнорировать защиту организма, созданную благодаря прививкам. Таким мнением поделился директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает газета USA Today.

"Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения — мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения. — Прим. Лайфа), — вирус исчезнет, нам больше не придётся об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране. Если этого не происходит, у вас будет вялотекущий уровень инфекции, который перейдёт в осень, будет накладываться на грипп зимой и потом снова вернётся весной", — отметил Фаучи.

Он добавил, что люди, которые избегают вакцинации, заявляя о своей молодости и крепком здоровье, были бы правы, "если бы жили в вакууме". Но в обществе человек, который становится средством передачи вируса от себя кому-то ещё, лишь помогает распространять болезнь, напомнил американский специалист.

"Есть твёрдое убеждение: вирус не может мутировать, если он не воспроизводится. Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. <...> Гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины", — подчеркнул Фаучи.

По его словам, многие мутации коронавируса неважны на фоне общей картины заболеваний. Но всё же случаются такие превращения, как "дельта".