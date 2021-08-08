Главный инфекционист США предположил появление устойчивого к вакцинам штамма ковида
Эксперт отметил, если позволять вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать.
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Рост числа вакцинированных от коронавируса способен предотвратить появление ещё более опасных штаммов CoViD-19. Иначе возрастает вероятность возникновения нового варианта инфекции, который будет игнорировать защиту организма, созданную благодаря прививкам. Таким мнением поделился директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает газета USA Today.
"Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения — мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения. — Прим. Лайфа), — вирус исчезнет, нам больше не придётся об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране. Если этого не происходит, у вас будет вялотекущий уровень инфекции, который перейдёт в осень, будет накладываться на грипп зимой и потом снова вернётся весной", — отметил Фаучи.
Он добавил, что люди, которые избегают вакцинации, заявляя о своей молодости и крепком здоровье, были бы правы, "если бы жили в вакууме". Но в обществе человек, который становится средством передачи вируса от себя кому-то ещё, лишь помогает распространять болезнь, напомнил американский специалист.
"Есть твёрдое убеждение: вирус не может мутировать, если он не воспроизводится. Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. <...> Гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины", — подчеркнул Фаучи.
По его словам, многие мутации коронавируса неважны на фоне общей картины заболеваний. Но всё же случаются такие превращения, как "дельта".
Ранее сообщалось, что отрицавший опасность коронавируса Трамп назвал себя поклонником вакцин. Бывший американский лидер, как это свойственно ему, приписал себе заслуги по "столь быстрой" разработке этих препаратов.
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