Первые случаи заражения SARS-CoV-2 произошли в США намного раньше, чем об этом заявили власти. Об этом сообщает китайская газета Global Times China.

Отмечается, что в мае 2020 года были удалены данные о раннем заболевании 171 человека во Флориде — этот город считается эпицентром эпидемии коронавируса в Америке по нынешним данным. Случаи заражения были зафиксированы ещё в январе и феврале 2020 года, а власти Штатов заявили о первых пациентах с симптомами CoViD-19 в марте того же года.

"Как минимум у 26 человек симптомы проявились в конце декабря (2019 года. — Прим. Лайфа) или в январе. По крайней мере восемь из них не путешествовали и не контактировали с другими зараженными", — заявил учёный Эрик Тонер, добавив, что распространение вируса во Флориде было "невидимым, пока внезапно не стало очевидным".

Тонер также отметил, что первые случаи заражения могли появиться в США раньше, чем в Ухани. Однако в то время власти Америки либо не признавали их как вирус CoViD-19, либо же "намеренно игнорировали" эти симптомы.

По мнению журналистов китайской газеты Global Times China, власти США заставляли замолчать тех, кто пытался узнать правду. Например, как отмечает автор статьи, домой к аналитику Ребекке Джонс пришла полиция и забрала всю технику за то, что женщина отказалась манипулировать данными по Флориде в мае 2020 года. Правоохранители наставили оружие на неё и её детей.

Также согласен с мнением, что Вашингтон скрывал данные о SARS-CoV-2, и вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю. По его мнению, это делалось, чтобы "политизировать пандемию и очернить Китай". Власти Америки и сейчас занимаются распространением клеветы, но при этом не обращают внимания на тяжёлую обстановку, связанную с коронавирусом, у себя в стране.

"Пандемия — это научная проблема. Наука рациональна и должна решаться учёными, а не политиками", — заявил Ян Чжаньцю.