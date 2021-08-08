Власти Британии намерены обратиться к армии из-за перебоев с поставками продуктов
Ситуация осложнилась после Brexit, так как многие люди, работавшие водителями, покинули страну. А новые работники в данный момент ждут сдачи теста на права.
Фото © Shutterstock
Власти Великобритании планируют обратиться за помощью к военным из-за перебоев с поставками продуктов в супермаркеты. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила английское правительство о нехватке 100 тысяч водителей грузовиков, в связи с чем предвидятся сложности с поставкой продуктов в магазины. Дефицит специалистов возник из-за того, что многие люди покинули страну после Brexit, а часть новых водителей ждут сдачи теста на права. При этом процесс усложняется локдауном из-за CoViD-19.
В этой связи руководство страны попросит армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды и медикаментов в супермаркеты. В ближайшее время ожидается официальный запрос от правительства вооружённым силам.
Ранее Лайф рассказывал, что китайцы поделились советами, что покупать в российских супермаркетах. По их мнению, без приобретения этих продуктов не получится доказать, что вы посетили Россию.
Комментариев: 0