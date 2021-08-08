Китайцы поделились советами, что покупать в российских супермаркетах
По их мнению, без приобретения этих продуктов не получится доказать, что вы посетили Россию.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Блогеры из Китая дали рекомендации другим жителям Поднебесной относительно покупок в российских супермаркетах. Они отмечают, что, приобретая определённые продукты, можно полностью окунуться в российскую культуру, а также привезти нечто необычное на родину.
Советами блогеры поделились на популярном в КНР сервисе WeChat. Так, в числе рекомендованных свежеиспечённый хлеб. Авторы текста подчёркивают, что этот продукт является основой рациона россиян, а в супермаркетах он находится на видном месте и занимает сразу несколько полок.
Также советуют попробовать салаты. Китайцы пишут, что это блюдо для русских является закуской и подаётся перед горячим. Но перед оплатой рекомендуется посмотреть на дату изготовления.
Отмечается, что не стоит обходить стороной и молочные продукты. Китайцы уверены, что стоит попробовать молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметану и мороженое.
Также советуют попробовать русскую колбасу — она твёрдая и с кусочками жира. А ещё куда же без бутылки водки! Но какого-то конкретного производителя китайцы не называют. По их мнению, она ничем не отличается по вкусу.
Китайцы рекомендуют и снеки со сладостями. Авторы статьи заверяют, что они отлично утоляют голод и насыщают организм энергией. Здесь стоит обратить внимание на сухарики, русский шоколад, печенье и натуральные соки.
А ранее Лайф рассказывал, что китайцев шокировали "жёсткие" русские закуски. Им пришлись по душе только солёные огурцы. По их мнению, это блюдо выглядит на порядок лучше, чем остальные.
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