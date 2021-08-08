Китайцы поделились советами, что покупать в российских супермаркетах

Блогеры из Китая дали рекомендации другим жителям Поднебесной относительно покупок в российских супермаркетах. Они отмечают, что, приобретая определённые продукты, можно полностью окунуться в российскую культуру, а также привезти нечто необычное на родину.

Советами блогеры поделились на популярном в КНР сервисе WeChat. Так, в числе рекомендованных свежеиспечённый хлеб. Авторы текста подчёркивают, что этот продукт является основой рациона россиян, а в супермаркетах он находится на видном месте и занимает сразу несколько полок.

Также советуют попробовать салаты. Китайцы пишут, что это блюдо для русских является закуской и подаётся перед горячим. Но перед оплатой рекомендуется посмотреть на дату изготовления.

Отмечается, что не стоит обходить стороной и молочные продукты. Китайцы уверены, что стоит попробовать молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметану и мороженое.

Также советуют попробовать русскую колбасу — она твёрдая и с кусочками жира. А ещё куда же без бутылки водки! Но какого-то конкретного производителя китайцы не называют. По их мнению, она ничем не отличается по вкусу.

Китайцы рекомендуют и снеки со сладостями. Авторы статьи заверяют, что они отлично утоляют голод и насыщают организм энергией. Здесь стоит обратить внимание на сухарики, русский шоколад, печенье и натуральные соки.