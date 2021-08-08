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Китайцы поделились советами, что покупать в российских супермаркетах

По их мнению, без приобретения этих продуктов не получится доказать, что вы посетили Россию.

8 августа, 00:22
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Блогеры из Китая дали рекомендации другим жителям Поднебесной относительно покупок в российских супермаркетах. Они отмечают, что, приобретая определённые продукты, можно полностью окунуться в российскую культуру, а также привезти нечто необычное на родину.

Советами блогеры поделились на популярном в КНР сервисе WeChat. Так, в числе рекомендованных свежеиспечённый хлеб. Авторы текста подчёркивают, что этот продукт является основой рациона россиян, а в супермаркетах он находится на видном месте и занимает сразу несколько полок.

Также советуют попробовать салаты. Китайцы пишут, что это блюдо для русских является закуской и подаётся перед горячим. Но перед оплатой рекомендуется посмотреть на дату изготовления.

Отмечается, что не стоит обходить стороной и молочные продукты. Китайцы уверены, что стоит попробовать молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметану и мороженое.

Также советуют попробовать русскую колбасу — она твёрдая и с кусочками жира. А ещё куда же без бутылки водки! Но какого-то конкретного производителя китайцы не называют. По их мнению, она ничем не отличается по вкусу.

Китайцы рекомендуют и снеки со сладостями. Авторы статьи заверяют, что они отлично утоляют голод и насыщают организм энергией. Здесь стоит обратить внимание на сухарики, русский шоколад, печенье и натуральные соки.

Китайцам разъяснили, "почему русские не любят улыбаться"

Китайцам разъяснили, "почему русские не любят улыбаться"

А ранее Лайф рассказывал, что китайцев шокировали "жёсткие" русские закуски. Им пришлись по душе только солёные огурцы. По их мнению, это блюдо выглядит на порядок лучше, чем остальные.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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