Россиянам рассказали, как за один раз очистить память в телефоне
Прежде чем удалять альбомы и приложения, нужно проверить настройки двух популярных мессенджеров.
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Очистив сохранённые данные приложений WhatsApp и Telegram у себя в смартфоне, можно за один раз освободить очень много места в памяти гаджета.
Как пишет РГ, в меню "Настройки" надо выбрать пункт "Использование памяти". Там вы увидите, сколько гигабайтов занимают все файлы, фотографии и видео, находящиеся в чатах. Нажмите "очистить кеш Telegram", чтобы всё удалить. На тех файлах, что ещё нужны, снимите галочку.
В WhatsApp тоже нужно будет зайти в настройки, чтоб увидеть объём занимаемой памяти. Затем выбираете "Данные и хранилище" и нажимаете на управление. WhatsApp покажет чаты, в которых больше всего данных. Далее оцените, что нужно, а что нет, и удалите.
Ранее Лайф писал, что россиянам рассказали, как удалять данные со смартфона безвозвратно. На современных гаджетах по умолчанию есть нужные для этого функции. Затем нужно "запутать следы" и перезаписать информацию.
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