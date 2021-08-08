Россиянам рассказали, как за один раз очистить память в телефоне

Очистив сохранённые данные приложений WhatsApp и Telegram у себя в смартфоне, можно за один раз освободить очень много места в памяти гаджета.

Как пишет РГ, в меню "Настройки" надо выбрать пункт "Использование памяти". Там вы увидите, сколько гигабайтов занимают все файлы, фотографии и видео, находящиеся в чатах. Нажмите "очистить кеш Telegram", чтобы всё удалить. На тех файлах, что ещё нужны, снимите галочку.

В WhatsApp тоже нужно будет зайти в настройки, чтоб увидеть объём занимаемой памяти. Затем выбираете "Данные и хранилище" и нажимаете на управление. WhatsApp покажет чаты, в которых больше всего данных. Далее оцените, что нужно, а что нет, и удалите.