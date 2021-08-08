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Россиянам рассказали, как за один раз очистить память в телефоне

Прежде чем удалять альбомы и приложения, нужно проверить настройки двух популярных мессенджеров.

8 августа, 00:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Очистив сохранённые данные приложений WhatsApp и Telegram у себя в смартфоне, можно за один раз освободить очень много места в памяти гаджета.

Как пишет РГ, в меню "Настройки" надо выбрать пункт "Использование памяти". Там вы увидите, сколько гигабайтов занимают все файлы, фотографии и видео, находящиеся в чатах. Нажмите "очистить кеш Telegram", чтобы всё удалить. На тех файлах, что ещё нужны, снимите галочку.

В WhatsApp тоже нужно будет зайти в настройки, чтоб увидеть объём занимаемой памяти. Затем выбираете "Данные и хранилище" и нажимаете на управление. WhatsApp покажет чаты, в которых больше всего данных. Далее оцените, что нужно, а что нет, и удалите.

WhatsApp представил долгожданную функцию

WhatsApp представил долгожданную функцию

Ранее Лайф писал, что россиянам рассказали, как удалять данные со смартфона безвозвратно. На современных гаджетах по умолчанию есть нужные для этого функции. Затем нужно "запутать следы" и перезаписать информацию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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