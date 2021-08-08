Испанцы раскрыли секреты выбора лучших помидоров
Так, например, черри на веточке только притворяется марокканским томатом — "сеньор" из Марокко не выдержал бы столь долгий путь. Зато они хороши для гаспачо.
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При покупке помидоров потребители в разных странах чаще всего совершают одни и те же ошибки, пишет La Vanguardia. Выбор осложняет и то, что сегодня в мире существует 20 000 вариаций этого овоща, многие из них имеют ген долгой жизни, и немудрено не суметь различить среди них настоящие, вкусные.
"Ещё несколько лет назад мы знали только круглые, грушевидные и зелёные помидоры, но сегодня разнообразие сильно возросло", — приводит издание слова Франсеска Ллонча из компании, которая за год производит почти пять миллионов килограммов помидоров Monterosa.
10 правил хорошего выбора томатов:
- От помидоров, которые будут храниться долго из-за наличия соответствующего гена, не ждите вкуса "как в детстве".
- Черри на веточке притворяются настоящими помидорами из Марокко, но они просто имеют ген долгой жизни.
- В Европе трансгенные помидоры не продаются, если их и скрещивают, то только внутри вида.
- Специалисты советуют выбирать самые маленькие помидоры из того сорта, который покупаете — больше шансов получить сладкие.
- Цена влияет на качество томата. Самые дешёвые помидоры, как правило, несут в себе тот самый ген долгой жизни.
- Логично покупать их в сезон — весной и летом, уже к августу помидоры портятся от переизбытка тепла.
- Разная расцветка сортов помидоров объясняется тем, что существуют очень разнообразные скрещивания семян, поэтому они не обязательно должны быть красными.
- Чтобы сделать хороший салат или просто насладиться нарезанным сырым помидором с небольшим количеством масла и соли, нужно выбрать свежий помидор — он будет мясистым и вкусным.
- Если мы хотим приготовить богатый вкусовыми оттенками соус или гаспачо, нам понадобится именно черри.
- Хотя уже существует много сортов томатов, было бы большой ошибкой закрываться в своей шкуре, не открывая для себя сорта.
Ранее Лайф писал, что врач предупредила об опасности помидоров. По её словам, томаты полезнее после термической обработки.
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