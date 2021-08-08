Испанцы раскрыли секреты выбора лучших помидоров

При покупке помидоров потребители в разных странах чаще всего совершают одни и те же ошибки, пишет La Vanguardia. Выбор осложняет и то, что сегодня в мире существует 20 000 вариаций этого овоща, многие из них имеют ген долгой жизни, и немудрено не суметь различить среди них настоящие, вкусные.

"Ещё несколько лет назад мы знали только круглые, грушевидные и зелёные помидоры, но сегодня разнообразие сильно возросло", — приводит издание слова Франсеска Ллонча из компании, которая за год производит почти пять миллионов килограммов помидоров Monterosa.

10 правил хорошего выбора томатов: От помидоров, которые будут храниться долго из-за наличия соответствующего гена, не ждите вкуса "как в детстве". Черри на веточке притворяются настоящими помидорами из Марокко, но они просто имеют ген долгой жизни. В Европе трансгенные помидоры не продаются, если их и скрещивают, то только внутри вида. Специалисты советуют выбирать самые маленькие помидоры из того сорта, который покупаете — больше шансов получить сладкие. Цена влияет на качество томата. Самые дешёвые помидоры, как правило, несут в себе тот самый ген долгой жизни. Логично покупать их в сезон — весной и летом, уже к августу помидоры портятся от переизбытка тепла. Разная расцветка сортов помидоров объясняется тем, что существуют очень разнообразные скрещивания семян, поэтому они не обязательно должны быть красными. Чтобы сделать хороший салат или просто насладиться нарезанным сырым помидором с небольшим количеством масла и соли, нужно выбрать свежий помидор — он будет мясистым и вкусным. Если мы хотим приготовить богатый вкусовыми оттенками соус или гаспачо, нам понадобится именно черри. Хотя уже существует много сортов томатов, было бы большой ошибкой закрываться в своей шкуре, не открывая для себя сорта.