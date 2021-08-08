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Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул народ

Как отметил политик, нынешний президент сейчас "мигрирует" к идеологии, на которую опирался его предшественник Пётр Порошенко.

7 августа, 23:35
<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-востока и центральной части страны, которые голосовали за него на выборах как за альтернативу Петру Порошенко. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Самое печальное то, что Зеленский пришёл, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр", — отметил Мураев в эфире телеканала "Наш".

По мнению бывшего парламентария, сейчас Зеленский "мигрирует" к идеологии, на которую опирался его предшественник. Она нравится Западной Украине, которая поддержала Порошенко на выборах.

Экс-депутат Рады Мураев назвал истинных правителей Украины

Экс-депутат Рады Мураев назвал истинных правителей Украины

"Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает", — сказал Мураев.

А ранее он же заявлял, что Украину готовят к разделу и свою роль в этом сыграют радикалы. По мнению политика, соседние страны уже присмотрели для себя часть территории республики.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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