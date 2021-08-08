Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул народ
Как отметил политик, нынешний президент сейчас "мигрирует" к идеологии, на которую опирался его предшественник Пётр Порошенко.
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-востока и центральной части страны, которые голосовали за него на выборах как за альтернативу Петру Порошенко. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"Самое печальное то, что Зеленский пришёл, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр", — отметил Мураев в эфире телеканала "Наш".
По мнению бывшего парламентария, сейчас Зеленский "мигрирует" к идеологии, на которую опирался его предшественник. Она нравится Западной Украине, которая поддержала Порошенко на выборах.
"Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает", — сказал Мураев.
А ранее он же заявлял, что Украину готовят к разделу и свою роль в этом сыграют радикалы. По мнению политика, соседние страны уже присмотрели для себя часть территории республики.
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