Новым коронавирусам-мутантам предложили давать имена созвездий
В ВОЗ также рассказали, что рассматривался и вариант с греческими богами и богинями, но от него уже отказались.
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Когда буквы греческого алфавита закончатся, новым штаммам коронавируса будут давать имена созвездий, предположила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. Практика давать имена вариантам вируса позволяет избежать обозначения их местом выявления во избежание дискриминации стран и территорий. При этом имена даются только тем разновидностям, которые вызывают особую озабоченность.
"Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий", — цитирует РИА "Новости" Ван Керкхове.
Эксперт рассказала, что рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь, однако от него уже отказались.
Ранее Лайф писал, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил: "Наши познания греческого окончательно исчерпываются, а вот эволюция вируса SARS-CoV-2 продолжается". Он заявил, что если есть лямбда-версия, то где-то уже существуют "эпсилон", "дзета", "эта", "тета", "йота" и "каппа".
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