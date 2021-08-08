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"Для нас ты победила!": У здания ОКР в Москве прошёл флешмоб в поддержку Дины Авериной

По мнению болельщиков, российскую спортсменку абсолютно несправедливо засудили в индивидуальном многоборье — вместо серебряной медали она должна была получить золотую.

8 августа, 17:24

У здания ОКР в Москве прошёл флешмоб в поддержку Дины Авериной. Видео © LIFE

В Москве у здания Олимпийского комитета России (ОКР) прошёл флешмоб в поддержку Дины Авериной, завоевавшей серебро в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Участники акции считают, что судьи были предвзяты по отношению к спортсменке. По их словам, выступление Авериной было безупречным и её просто напросто засудили. У многих болельщиков были в руках плакаты с надписями "Дина, мы с тобой. Ты наше — золото", "Гордимся сборной".

"Я сегодня здесь, для того, чтобы поддержать нашу спортсменку Дину Аверину. Я считаю, что её засудили абсолютно несправедливо. Это вообще вопиющая несправедливость! Хочется пожелать ей душевных сил, чтобы она понимала, что мы обязательно прорвёмся сквозь все эти ужасные искусственные преграды и всё будет очень и очень хорошо", — отметил один из активистов.

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"Считаю, что выиграла": Гимнастка Дина Аверина заявила, что судьи лишили её олимпийского золота

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Кроме того, фанаты украсили ворота здания ОКР воздушными шарами белого, синего и красного цветов, эмитирующие флаг России. Также к ним были привязаны медали золотого цвета, которые, по задумке активистов, предназначались Дине Авериной.

"Дину незаслуженно засудили! Дина, мы очень болеем за тебя и переживаем всей страной. Для нас ты победила", — высказывались собравшиеся у здания ОКР.

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Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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