"Для нас ты победила!": У здания ОКР в Москве прошёл флешмоб в поддержку Дины Авериной

По мнению болельщиков, российскую спортсменку абсолютно несправедливо засудили в индивидуальном многоборье — вместо серебряной медали она должна была получить золотую.