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Победившая на Олимпиаде израильская гимнастка оценила жалобы России на судейство

Наша спортсменка Дина Аверина заняла второе место в соревнованиях на Играх в Токио, после чего наша федерация подала несколько протестов.

8 августа, 14:00

Фото © ТАСС / ЕРА / MAST IRHAM

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам оценила свою победу на Играх в Токио, а также жалобы представителей нашей страны на судейство.

"Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с этим результатом. Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня", — заявила Ашрам.

"Считаю, что выиграла": Гимнастка Дина Аверина заявила, что судьи лишили её олимпийского золота

"Считаю, что выиграла": Гимнастка Дина Аверина заявила, что судьи лишили её олимпийского золота

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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