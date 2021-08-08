Рогозин поблагодарил синхронисток за выступление на Олимпиаде в честь Гагарина

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил российских синхронисток, выигравших золото на Олимпиаде в Токио, за победу и выступление, которое спортсменки посвятили космосу и Юрию Гагарину.

"Спасибо нашим синхронисткам за их блестящее выступление на Олимпиаде! Они посвятили свой чемпионский танец космосу и Юрию Гагарину, образ знаменитого памятника которому на Ленинском проспекте Москвы запечатлён ими в конце выступления. Гимн исполнять не дают, флаг запрещают, но девушки изящно напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе!" — написал Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Ранее Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые завоевали золотые медали в 15-й день Олимпиады в Токио. В частности, глава РФ отметил триумф синхронисток в групповых соревнованиях, а также успех олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева и победительницы Игр по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.