Рогозин поблагодарил синхронисток за выступление на Олимпиаде в честь Гагарина
Спортсменки, завоевавшие золото на Играх, "изящно напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе", отметил глава госкорпорации.
Фото © Facebook / Олимпийский комитет России
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил российских синхронисток, выигравших золото на Олимпиаде в Токио, за победу и выступление, которое спортсменки посвятили космосу и Юрию Гагарину.
"Спасибо нашим синхронисткам за их блестящее выступление на Олимпиаде! Они посвятили свой чемпионский танец космосу и Юрию Гагарину, образ знаменитого памятника которому на Ленинском проспекте Москвы запечатлён ими в конце выступления. Гимн исполнять не дают, флаг запрещают, но девушки изящно напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе!" — написал Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.
Ранее Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые завоевали золотые медали в 15-й день Олимпиады в Токио. В частности, глава РФ отметил триумф синхронисток в групповых соревнованиях, а также успех олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева и победительницы Игр по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.
Напомним, сборная России по синхронному плаванию выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио. Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина в сумме за выступления в технической и произвольной программах получили 196,0979 балла. Второе место заняла сборная Китая, у которой 193,5310 балла. Бронзовые медали завоевали украинские синхронистки (190,3018).
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