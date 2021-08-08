В Приморье мужчину убило ударом молнии во время ловли медуз

Житель приморского посёлка Тавричанка умер от удара молнии во время ловли медуз. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что несчастный случай произошёл ранним утром 7 августа в селе Прохладное Надеждинского района. 53-летний мужчина вместе с сыном отплыли в Угловой залив на резиновых лодках, чтобы половить медуз. Они расположились на расстоянии не более 10 метров друг от друга, когда погода ухудшилась.

"Пошёл сильный дождь с грозой и молнией. Со слов сына потерпевшего, обернувшись, он увидел яркую вспышку около стоящего в лодке отца, после чего последний упал в воду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сын оттащил на берег тело отца, который уже не подавал признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики зафиксировали смерть мужчины.