В Приморье мужчину убило ударом молнии во время ловли медуз
Погибший вышел в залив вместе с сыном, который оттащил тело отца на берег. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.
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Житель приморского посёлка Тавричанка умер от удара молнии во время ловли медуз. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что несчастный случай произошёл ранним утром 7 августа в селе Прохладное Надеждинского района. 53-летний мужчина вместе с сыном отплыли в Угловой залив на резиновых лодках, чтобы половить медуз. Они расположились на расстоянии не более 10 метров друг от друга, когда погода ухудшилась.
"Пошёл сильный дождь с грозой и молнией. Со слов сына потерпевшего, обернувшись, он увидел яркую вспышку около стоящего в лодке отца, после чего последний упал в воду", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сын оттащил на берег тело отца, который уже не подавал признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики зафиксировали смерть мужчины.
Ранее сообщалось, что в подокруге Шибгадж молния убила 16 человек на свадьбе. В числе погибших был и жених, а шестерых пострадавших доставили в больницы.
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