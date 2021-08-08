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Альпинисты рассказали, как пандемия ковида изменила путешествия в горы

При этом за последнее время количество людей, заинтересовавшихся этим видом спорта, сильно возросло.

8 августа, 11:08

Фото © Shutterstock

Пандемия коронавируса затронула многие сферы жизни, в том числе путешествия. Изменения коснулись и любителей отдыха в горах. Сегодня, 8 августа, в Международный день альпиниста представители этого вида спорта рассказали телеканалу "360" о том, где лучше покорять вершины в условиях ковида и как изменилась их жизнь во время пандемии.

"В самый разгар пандемии вряд ли кто-то тренировался. Скорее всего, все сидели дома все те месяцы, которые нужно было сидеть. Но находились люди, которые пытались путешествовать. В том числе и я лично. Но это было связано с большим риском", — рассказал исполнительный директор Федерации альпинизма России Роман Брык.

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По его словам, с начала этого года ситуация с выездом за рубеж стала улучшаться. Так, стали доступны горы в Грузии, а при наличии визы можно отправиться в США. Альпинист однако отметил, что помимо ограничений с посещением других стран пандемия принесла и другие неприятности. Так, например, в мае в Непале многие группы во время прохождения маршрута вынуждены были срочно возвращаться в свои города и государства, так как власти страны ввели жёсткие ограничения и попросили всех туристов срочно покинуть её территорию.

Роман Брык подчеркнул, что сейчас Непал снова открыт для туристов, но, прежде чем планировать поездку, стоит всё же изучить правила принимающей стороны.

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"Нужно смотреть на те требования, которые есть в данный момент в принимающей стране. Если требуется наличие вакцинации, то нужно её делать. Или тест ПЦР, но я лично с этим не сталкивался", — сказал альпинист.

По словам Брыка, за время пандемии многие переориентировались на российские горы, например Эльбрус. Это также касается Камчатки, Алтая и всей Сибири.

В свою очередь, председатель Комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко отметил, что за последнее время многие люди заинтересовались восхождениями в горы.

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"Началась хорошая практика. Люди начали понимать, что к серьёзным восхождениям нужно готовиться. То есть не просто приехать на Эльбрус, а пройти подготовку. И к нам приехали люди, которые решили стать альпинистами. То есть не просто пойти в горы с гидом, а сами захотели узнать, как всё это делается", — уточнил он.

Яковенко подчеркнул, что коронавирусная пандемия внесла свои сложности в путешествия. Но, по словам специалиста, возможность заразиться в горах намного ниже.

Ранее Лайф рассказывал, сколько россиян готовы привиться от ковида, чтобы съездить в отпуск. 65% специалистов рабочих профессий запланировали этим летом выездной отдых. При этом каждый третий не поедет в путешествие из-за подорожания путёвок на курорты РФ.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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