Альпинисты рассказали, как пандемия ковида изменила путешествия в горы

Пандемия коронавируса затронула многие сферы жизни, в том числе путешествия. Изменения коснулись и любителей отдыха в горах. Сегодня, 8 августа, в Международный день альпиниста представители этого вида спорта рассказали телеканалу "360" о том, где лучше покорять вершины в условиях ковида и как изменилась их жизнь во время пандемии.

"В самый разгар пандемии вряд ли кто-то тренировался. Скорее всего, все сидели дома все те месяцы, которые нужно было сидеть. Но находились люди, которые пытались путешествовать. В том числе и я лично. Но это было связано с большим риском", — рассказал исполнительный директор Федерации альпинизма России Роман Брык.

По его словам, с начала этого года ситуация с выездом за рубеж стала улучшаться. Так, стали доступны горы в Грузии, а при наличии визы можно отправиться в США. Альпинист однако отметил, что помимо ограничений с посещением других стран пандемия принесла и другие неприятности. Так, например, в мае в Непале многие группы во время прохождения маршрута вынуждены были срочно возвращаться в свои города и государства, так как власти страны ввели жёсткие ограничения и попросили всех туристов срочно покинуть её территорию.

Роман Брык подчеркнул, что сейчас Непал снова открыт для туристов, но, прежде чем планировать поездку, стоит всё же изучить правила принимающей стороны.

"Нужно смотреть на те требования, которые есть в данный момент в принимающей стране. Если требуется наличие вакцинации, то нужно её делать. Или тест ПЦР, но я лично с этим не сталкивался", — сказал альпинист.

По словам Брыка, за время пандемии многие переориентировались на российские горы, например Эльбрус. Это также касается Камчатки, Алтая и всей Сибири.

В свою очередь, председатель Комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко отметил, что за последнее время многие люди заинтересовались восхождениями в горы.

"Началась хорошая практика. Люди начали понимать, что к серьёзным восхождениям нужно готовиться. То есть не просто приехать на Эльбрус, а пройти подготовку. И к нам приехали люди, которые решили стать альпинистами. То есть не просто пойти в горы с гидом, а сами захотели узнать, как всё это делается", — уточнил он.

Яковенко подчеркнул, что коронавирусная пандемия внесла свои сложности в путешествия. Но, по словам специалиста, возможность заразиться в горах намного ниже.