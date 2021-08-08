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Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП

Через несколько часов после случившегося оперативники сумели задержать виновника аварии. Как рассказали в МВД, в этот момент он разбирал машину, чтобы скрыть повреждения.

8 августа, 10:42

Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП. Видео © ГУ МВД РФ по Волгоградской области

В Волгоградской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который, будучи пьяным, наехал на своём автомобиле на семилетнего мальчика и скрылся с места преступления. Как сообщает ГУ МВД по региону, от полученных травм ребёнок скончался на месте.

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По данным ведомства, инцидент произошёл 7 августа в районе девяти часов вечера. Водитель за рулём ВАЗ-2110 ехал по улице Строительной и напротив дома № 5 сбил мальчика, который перебегал дорогу. Через несколько часов после ДТП оперативники сумели задержать виновника аварии.

"В момент задержания водитель занимался разборкой автомашины с целью сокрытия повреждений от ДТП", — добавили в МВД.

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На данный момент правоохранители продолжают расследовать инцидент. За побег с места аварии со смертельным исходом мужчине может грозить до семи лет тюрьмы.

Ранее Лайф рассказывал, как в Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Оперативники установили личность лихача и задержали его. По данным МВД, с прошлого года автомобилист 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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