Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП. Видео © ГУ МВД РФ по Волгоградской области

В Волгоградской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который, будучи пьяным, наехал на своём автомобиле на семилетнего мальчика и скрылся с места преступления. Как сообщает ГУ МВД по региону, от полученных травм ребёнок скончался на месте.

По данным ведомства, инцидент произошёл 7 августа в районе девяти часов вечера. Водитель за рулём ВАЗ-2110 ехал по улице Строительной и напротив дома № 5 сбил мальчика, который перебегал дорогу. Через несколько часов после ДТП оперативники сумели задержать виновника аварии.

"В момент задержания водитель занимался разборкой автомашины с целью сокрытия повреждений от ДТП", — добавили в МВД.

На данный момент правоохранители продолжают расследовать инцидент. За побег с места аварии со смертельным исходом мужчине может грозить до семи лет тюрьмы.