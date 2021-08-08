Житель Новосибирска устроил литературный перформанс, забравшись на фонарный столб. Видео © Соцсети

В Новосибирске неизвестный захотел порадовать прохожих внезапным музыкальным перформансом, исполнив произведения Михаила Лермонтова. Однако читать стихи и петь песни молодой человек решил, стоя на фонарном столбе.

Инцидент произошёл 7 августа вечером возле городского оперного театра. Судя по кадрам, снятых очевидцами, молодой человек проникся идеей важности своего спича, который из-за плохого звука разобрать, к сожалению, невозможно. Однако в соцсетях сообщают, что мероприятие прошло культурно и своего рода это был некий "акт свободы слова". Кстати, слушатели поддержали юношу аплодисментами.

Как сообщает портал Сибкрай.ru, "поэтом", который забрался на фонарный столб, заинтересовались полицейские. В ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что накануне в районе десяти вечера поступило заявление на нарушителя спокойствия.

"В данный момент участковым уполномоченным проводится проверка по данному факту", — уточнили в ведомстве.