Исполнял произведения Лермонтова: Житель Новосибирска устроил литературный перформанс, забравшись на фонарный столб
К слову, слушатели поддержали юношу аплодисментами. Однако мероприятием заинтересовались полицейские. По факту инцидента организована проверка.
Житель Новосибирска устроил литературный перформанс, забравшись на фонарный столб. Видео © Соцсети
В Новосибирске неизвестный захотел порадовать прохожих внезапным музыкальным перформансом, исполнив произведения Михаила Лермонтова. Однако читать стихи и петь песни молодой человек решил, стоя на фонарном столбе.
Инцидент произошёл 7 августа вечером возле городского оперного театра. Судя по кадрам, снятых очевидцами, молодой человек проникся идеей важности своего спича, который из-за плохого звука разобрать, к сожалению, невозможно. Однако в соцсетях сообщают, что мероприятие прошло культурно и своего рода это был некий "акт свободы слова". Кстати, слушатели поддержали юношу аплодисментами.
Как сообщает портал Сибкрай.ru, "поэтом", который забрался на фонарный столб, заинтересовались полицейские. В ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что накануне в районе десяти вечера поступило заявление на нарушителя спокойствия.
"В данный момент участковым уполномоченным проводится проверка по данному факту", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске пьяная компания устроила драку с поножовщиной на детской площадке. Инцидент произошёл вечером 7 августа в центре города. Вскоре, по словам местных жителей, полицейские задержали нападавшего, а двух пострадавших увезли в больницу.
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