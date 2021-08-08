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Не позорьте наше имя: Болельщики "Спартака" потребовали "уничтожить" телеграм-канал жены Федуна

Поводом для этого стала перепалка между ней и бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым.

8 августа, 10:18
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Группировка болельщиков московского "Спартака" Supporters Group потребовала от президента красно-белых Леонида Федуна немедленно удалить телеграм-канал его жены Заремы Салиховой.

"Требуем прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со "Спартаком"! Немедленно уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой. Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба. Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба. В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды. Не позорьте наше имя!" говорится в заявлении фанатов красно-белых.

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Отметим, что в последние дни набрала обороты словесная перепалка между Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором красно-белых Дмитрием Поповым. На фоне этого "Спартак" на этой неделе проиграл в двух матчах: "Бенфике" в Лиге чемпионов и "Нижнему Новгороду" в РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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