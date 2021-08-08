"Требуем прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со "Спартаком"! Немедленно уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой. Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба. Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба. В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды. Не позорьте наше имя!" — говорится в заявлении фанатов красно-белых.