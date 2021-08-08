Президент "Барселоны" рассказал, где продолжит карьеру Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что Лионель Месси продолжит свою карьеру во французском ПСЖ. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

"Я хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", и сделал всё что мог. Он перейдёт в ПСЖ, — отметил Лапорта.