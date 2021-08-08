Президент "Барселоны" рассказал, где продолжит карьеру Месси
Ранее стало известно, что легендарный аргентинец не продлил контракт с сине-гранатовыми.
Фото © FC Barcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что Лионель Месси продолжит свою карьеру во французском ПСЖ. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
"Я хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", и сделал всё что мог. Он перейдёт в ПСЖ, — отметил Лапорта.
Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла-лиги.
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