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Президент "Барселоны" рассказал, где продолжит карьеру Месси

Ранее стало известно, что легендарный аргентинец не продлил контракт с сине-гранатовыми.

8 августа, 08:28
<p>Фото © FC Barcelona</p>

Фото © FC Barcelona

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что Лионель Месси продолжит свою карьеру во французском ПСЖ. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

"Я хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", и сделал всё что мог. Он перейдёт в ПСЖ, — отметил Лапорта.

Прощай, эпоха: Куда Лео Месси уйдёт из "Барселоны"

Прощай, эпоха: Куда Лео Месси уйдёт из "Барселоны"

Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла-лиги.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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