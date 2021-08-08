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"Лужи крови кругом": В Новосибирске пьяная компания устроила драку с поножовщиной на детской площадке

Инцидент произошёл накануне вечером в центре города. Вскоре, по словам местных жителей, полицейские задержали нападавшего, а двух пострадавших увезли в больницу.

8 августа, 07:27

Фото © Pixabay

Пьяный житель Новосибирска напал с ножом на знакомых на детской площадке. Об этом сообщают местные жители в группе "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".

По их словам, всё случилось 7 августа вечером в Центральном районе города на улице Державина. Трое мужчин распивали алкогольные напитки прямо на детской площадке, а после этого устроили разборки друг с другом.

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"Один из мужчин в сильном алкогольном опьянении достал нож и пырнул двух других мужчин. Одного сильно в ногу, другого в руку. Лужи крови кругом", — говорится в сообщении, которое опубликовано сегодня.

Фото © VK / "Инцидент Новосибирск"

Фото © VK / "Инцидент Новосибирск"

По данным автора поста, прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего, а пострадавших увезли в больницу. Отметим, что пока эту информацию не подтвердили в правоохранительных структурах.

Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске пассажир автобуса пырнул ножом пенсионера. Подозреваемого задержали — им оказался ранее судимый за разбой, незаконное хранение и сбыт наркотических средств 39-летний житель Заельцовского района. Против него возбуждено дело.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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