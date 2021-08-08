Пьяный житель Новосибирска напал с ножом на знакомых на детской площадке. Об этом сообщают местные жители в группе "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".

По их словам, всё случилось 7 августа вечером в Центральном районе города на улице Державина. Трое мужчин распивали алкогольные напитки прямо на детской площадке, а после этого устроили разборки друг с другом.

"Один из мужчин в сильном алкогольном опьянении достал нож и пырнул двух других мужчин. Одного сильно в ногу, другого в руку. Лужи крови кругом", — говорится в сообщении, которое опубликовано сегодня.

По данным автора поста, прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего, а пострадавших увезли в больницу. Отметим, что пока эту информацию не подтвердили в правоохранительных структурах.