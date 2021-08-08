"Лужи крови кругом": В Новосибирске пьяная компания устроила драку с поножовщиной на детской площадке
Инцидент произошёл накануне вечером в центре города. Вскоре, по словам местных жителей, полицейские задержали нападавшего, а двух пострадавших увезли в больницу.
Фото © Pixabay
Пьяный житель Новосибирска напал с ножом на знакомых на детской площадке. Об этом сообщают местные жители в группе "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".
По их словам, всё случилось 7 августа вечером в Центральном районе города на улице Державина. Трое мужчин распивали алкогольные напитки прямо на детской площадке, а после этого устроили разборки друг с другом.
"Один из мужчин в сильном алкогольном опьянении достал нож и пырнул двух других мужчин. Одного сильно в ногу, другого в руку. Лужи крови кругом", — говорится в сообщении, которое опубликовано сегодня.
Фото © VK / "Инцидент Новосибирск"
По данным автора поста, прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего, а пострадавших увезли в больницу. Отметим, что пока эту информацию не подтвердили в правоохранительных структурах.
Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске пассажир автобуса пырнул ножом пенсионера. Подозреваемого задержали — им оказался ранее судимый за разбой, незаконное хранение и сбыт наркотических средств 39-летний житель Заельцовского района. Против него возбуждено дело.
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