В Турции 14 человек погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом

Пассажирский автобус попал в серьёзное ДТП в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Как сообщает радио Trafik İzmir, в результате происшествия по меньшей мере 14 человек погибли, ещё 18 пострадали.

По данным издания, инцидент произошёл около пяти часов утра в районе кольцевой дороги Балыкесир. Автобус, следовавший в Эдремит по неизвестной причине слетел с трассы и перевернулся. В итоге 11 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Также известно, что 18 человек получили различные ранения и были доставлены в больницы.