В Турции 14 человек погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом
Местные СМИ также сообщают о 18 пострадавших. Других подробностей случившейся трагедии пока нет, ведётся расследование.
Фото © Twitter / Radyotrafik35
Пассажирский автобус попал в серьёзное ДТП в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Как сообщает радио Trafik İzmir, в результате происшествия по меньшей мере 14 человек погибли, ещё 18 пострадали.
По данным издания, инцидент произошёл около пяти часов утра в районе кольцевой дороги Балыкесир. Автобус, следовавший в Эдремит по неизвестной причине слетел с трассы и перевернулся. В итоге 11 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Также известно, что 18 человек получили различные ранения и были доставлены в больницы.
Других подробностей случившейся трагедии пока нет. На месте происшествия работают правоохранители, ведётся расследование.
Ранее, 2 августа, ещё один автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли, пятеро в тяжёлом состоянии, ещё два человека находятся в реанимации. Позже стало известно, что 15 наших соотечественников были выписаны из больницы.
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