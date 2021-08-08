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В Турции 14 человек погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом

Местные СМИ также сообщают о 18 пострадавших. Других подробностей случившейся трагедии пока нет, ведётся расследование.

8 августа, 06:38

Фото © Twitter / Radyotrafik35

Пассажирский автобус попал в серьёзное ДТП в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Как сообщает радио Trafik İzmir, в результате происшествия по меньшей мере 14 человек погибли, ещё 18 пострадали.

По данным издания, инцидент произошёл около пяти часов утра в районе кольцевой дороги Балыкесир. Автобус, следовавший в Эдремит по неизвестной причине слетел с трассы и перевернулся. В итоге 11 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Также известно, что 18 человек получили различные ранения и были доставлены в больницы.

  • Фото © Twitter / Radyotrafik35
    Фото © Twitter / Radyotrafik35
  • Фото © Twitter / Radyotrafik35
    Фото © Twitter / Radyotrafik35
  • Фото © Twitter / Radyotrafik35
    Фото © Twitter / Radyotrafik35

Фото © Twitter / Radyotrafik35

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Девять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Девять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Других подробностей случившейся трагедии пока нет. На месте происшествия работают правоохранители, ведётся расследование.

Ранее, 2 августа, ещё один автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли, пятеро в тяжёлом состоянии, ещё два человека находятся в реанимации. Позже стало известно, что 15 наших соотечественников были выписаны из больницы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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